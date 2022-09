Premier match de Ligue 1 Uber Eats de ce dimanche 4 septembre, Montpellier - Lille à la Mosson. En forme, Montpellier a l’opportunité d’enchaîner un troisième succès de rang face à une équipe de Lille défaite mercredi. Montpellier - Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

À l’aube de cette sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, Montpellier dispose d’un bilan sportif positif. Les Héraultais sont cinquièmes du championnat de France de football avec la seconde meilleure attaque de l’Hexagone. Quinze réalisations pour un secteur offensif qui tourne bien, renforcé par les arrivées d’Arnaud Nordin et Wahbi Khazri notamment. Montpellier reste sur deux victoires de suite avec un spectaculaire succès 0-7 sur le terrain de Brest le week-end dernier suivi d’une confirmation 2-0 à domicile contre Ajaccio mercredi.

Pour la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, Montpellier accueille une équipe de Lille huitième qui est sur courant alternatif. Lille n’arrive pas à enchaîner deux bons résultats consécutivement et compte deux victoires, un nul et deux défaites. Lille peut néanmoins compter sur des éléments offensifs forts, pour une rencontre qui s’annonce spectaculaire. Montpellier - Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Montpellier - Lille a lieu ce dimanche 4 septembre à 13 heures. Si vous souhaitez suivre Montpellier - Lille en direct et en streaming à 13 heures ce dimanche, direction la chaîne Le Pass Ligue 1 d'Amazon.

