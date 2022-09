Lille: imbroglio entre Fonseca et Armand sur le mercato

L'entraîneur du LOSC Paulo Fonseca a confirmé mercredi soir qu'il espérait encore renforcer son effectif d'ici la fin du mercato estival. Mais le coordinateur sportif des Dogues Sylvain Amand a de son côté estimé que le club nordiste ne devrait plus recruter avant la date limite.

Lille a mis la main sur un sacré pactole avec les ventes de Sven Botman et Amadou Onana en Premier League. Idem avec le départ de Renato Sanches au PSG ou celui de Zeki Celik à la Roma. Et pourtant le club nordiste ne devrait pas faire de folie avant la fermeture du mercato estival ce jeudi à 23h. De quoi donner lieu à un petit imbroglio entre Paulo Fonseca et Sylvain Armand. Si l'entraîneur portugais a confirmé qu'il espérait du renfort avant la clôture du marché des transferts, le coordinateur sportif du LOSC a expliqué le contraire.

"On a toujours fait des mercatos de dernière minute. Mais là on est comblé par l'effectif. Il est bon avec un bon état d'esprit, a assuré le dirigeant nordiste auprès de Canal+ en marge du match contre Nice. C'est ce que l'on recherche aussi. Pour nous, le mercato, il est pratiquement et certainement terminé. Deux joueurs (Rémy Cabella, Timothy Weah) vont sortir prochainement de l'infirmerie. C'est un bel effectif."

Fonseca "surpris" par les mots d'Armand

Visiblement Paulo Fonseca n'avait pas eu le message. Frustré par la prestation et la défaite de son équipe à domicile contre Nice (1-2) lors de la cinquième journée de Ligue 1, le coach portugais a réagi aux propos de Sylvain Armand après la rencontre.

"J'attends jusqu'à jeudi (la clôture du mercato). Je pense que c'est clair pour tout le monde que l'on a besoin de joueurs, a estimé l'entraîneur lusitanien en conférence de presse. Le club est au courant. Je pense qu'ils travaillent. Mais ce dont nous avons besoin pour l'équipe est tellement clair. Je suis surpris."

Fonseca a discuté avec sa direction

Une incompréhension encore plus grande puisque Paulo Fonsea a indiqué avoir échangé avec ses dirigeants autour des recrues nécessaires, à ses yeux, pour constituer un groupe solide en Ligue 1. "Je suis très surpris (par les déclarations de Sylvain Armand, ndlr) parce qu'on en a discuté, confie-t-il. Ils savent qu'on a des besoins et je pense qu'ils travaillent pour amener des joueurs. En tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc je suis très surpris s'il (Sylvain Armand) vous a dit cela."

Qui croire de Sylvain Armand ou Paulo Fonseca? Peut-être les deux. Selon les éléments de RMC Sport, la fin du mercato risque d’être calme pour le LOSC même si économiquement la direction espère une éventuelle bonne affaire au poste de milieu récupérateur. Sur le plan offensif, la fin de l’épisode Blas et les bonnes performances de Yusuf Yazici devraient figer le recrutement lillois dans ce secteur de jeu.