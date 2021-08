Mercato: Lirola a signé pour cinq ans avec l'OM

L'arrivée définitive de Pol Lirola à l'OM en provenance de la Fiorentina a été officialisée ce lundi après de longues semaines de négociation. Le retour du latéral espagnol, prêté la saison passée à Marseille, était l'une des priorités du mercato olympien.

Près de trois mois après son dernier match sous les couleurs olympiennes (le 23 mai lors de la 38e journée de Ligue 1), Pol Lirola fait son grand retour à Marseille. Le latéral espagnol, prêté la saison passée à l'OM par la Fiorentina, s'est engagé ce lundi pavec le club phocéen, après avoir passé sa visite médicale. Il a signé un contrat de cinq ans, avant de quitter la Commanderie avec un large sourire. Le club phocéen a officialisé la nouvelle en début de soirée.

Si sa signature définitive sur la Canebière était une évidence pour tout le monde (pour lui comme pour les dirigeants marseillais), les négociations se sont éternisées ces dernières semaines, au point de devenir l'un des feuilletons de l'été. Pourtant, le joueur voulait absolument rejouer avec l'OM, avec qui il a brillé entre janvier et mai (22 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives).

Les négociations se sont éternisées

Au début de l'été, sa présence dans les groupes de la Fiorentina lors de plusieurs matchs amicaux avait pu inquiéter les supporters marseillais. Ces derniers jours, l'issue semblait de plus en plus favorable, même si, vendredi soir encore, les discussions se poursuivaient entre l'OM et la Viola. Mais les derniers pourparlers portaient sur des détails, notamment les clauses du contrat. D'où le retard et le fait que le latéral espagnol ait décalé son arrivée.

Pol Lirola devient donc la neuvième recrue de Pablo Longoria lors de ce mercato estival, après William Saliba, Luan Peres, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Cenzig Ünder, Leonardo Balerdi, Gerson et Konrad de la Fuente. Son grand retour pourrait bousculer le onze mis en place par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. L'Espagnol sera en concurrence avec Cengiz Ûnder dans le couloir droit. En attendant, le mercato de l'OM n'est peut-être pas encore terminé, ni dans le sens des départs (Caleta-Car, Kamara, ...) ni dans celui des arrivées (notamment en attaque).