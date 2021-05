Mercato: Lirola veut rester à l’OM la saison prochaine, selon son père

Prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison, le latéral espagnol Pol Lirola (23 ans) n'a qu'une envie, selon son père: rester à l'OM la saison prochaine.

Pol Lirola est un joueur rare, parce qu’il a su convaincre beaucoup de monde à Marseille, à la fois ses coéquipiers et ses dirigeants, mais également les supporters, de la nécessité de le conserver au-delà de son prêt avec option d’achat. L’intention du joueur, elle, est très claire, selon son entourage. L’arrière droit espagnol de 23 ans entend poursuivre son aventure dans la cité phocéenne la saison prochaine, en Ligue 1.

"Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina", assure ce samedi son père, Miquel, dans les colonnes de La Provence. Les conditions doivent être réunies désormais pour parvenir à un accord avec la Fiorentina, qui n’a pas encore dévoilé son plan de recrutement.

"Je leur ai dit (aux dirigeants marseillais) ce que j’avais à leur dire, à savoir que j’ai envie de continuer ici, expliquait déjà Lirola en avril, dans l'émission Top of the foot, sur RMC. Mais comme je l’ai déjà dit ça ne dépend pas de moi, ce qui dépend de moi c’est de donner mon meilleur sur le terrain. On verra pour le futur."

Très performant avec Sampaoli

Lirola l'a dit, tout ne dépend pas de lui. La Viola souhaitera-t-elle récupérer son joueur compte tenu de ses bonnes performances en Ligue 1 ? D’après les informations de la Provence, le club italien attendrait de savoir s’il est capable d’avancer sur un joueur d’un niveau équivalent à ce poste avant de se prononcer. L’option d’achat de Lirola a été fixée à douze millions d’euros, une somme que l’Olympique de Marseille et son président chercheront forcément à faire baisser.

Arrivé en prêt au mercato d’hiver, Pol Lirola a immédiatement apporté un vrai plus à l’OM. Parmi la cohorte de joueurs prêtés avec option d’achat qui évoluent cette saison à Marseille, il est celui dont le cas fait le moins débat. Ses performances depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli donnent envie aux dirigeants marseillais de le conserver. Très performant depuis un mois, Lirola a inscrit deux buts et réalisé deux passes décisives.