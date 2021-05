OM: Sampaoli explique le plan pour la saison prochaine

En conférence de presse ce vendredi avant la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche (21h), où l'OM se déplacera à Metz, Jorge Sampaoli a évoqué son objectif pour la saison prochaine. L'entraîneur argentin veut bâtir une équipe compétitive, qui puisse "profiter d'une défaillance du grand favori qu'est le PSG". Comme Lille et Monaco ont pu le faire cette saison.

Arrivé à la tête de l'OM il y a trois mois, Jorge Sampaoli devrait réussir sa mission première. L'entraîneur argentin est bien parti, avant un dernier déplacement à Metz ce dimanche (21h) pour qualifier son équipe pour la prochaine Ligue Europa, décrochant la cinquième place. Pour cela, il faudra au minimum assurer le nul.

En cas de défaite, Lens, actuel 6e, devrait s'imposer dans le même temps et soigner sa différence de buts (+6 en faveur de l'OM). Mais les dirigeants préparent déjà la saison prochaine, où l'objectif sera à nouveau de retrouver le podium, synonyme de qualification en Ligue des champions. Et même, pourquoi pas, se montrer un peu plus ambitieux.

"L'idée pour la saison prochaine, c'est d'avoir une équipe compétitive comme Lille, Lyon ou Monaco cette saison, a comparé Sampaoli. Une équipe qui puisse profiter par exemple d'une défaillance du grand favori. Le PSG a bien perdu huit matchs cette saison. Nous devons être à la hauteur mais aussi avoir la capacité économique pour construire une équipe. Il faudra du temps et de la créativité. Ce n'est pas la même chose de la reconstruire à 70 ou 80% ou de la renforcer. La direction du club sera liée aux décisions que prendront les dirigeants. L'entraîneur doit résoudre les problèmes, avec ce qu'il a à disposition, avec créativité."

Sampaoli a trouvé "des joueurs affectés" à son arrivée

La saison a été mouvementée du côté de l'OM, avec les incidents survenus à la Commanderie en janvier dernier, puis le départ quelques semaines plus tard d'André Villas-Boas. La campagne européenne a été également loin des attentes. "Assurément, avant mon arrivée, on a trouvé des joueurs affectés par la situation, mais aussi l'entourage avec les supporters. Il fallait reprendre un chemin positif, a concédé Sampaoli. Ce travail là m'a servi pour gagner du temps sur l'analyse en vue de la saison prochaine. L'objectif de l'évaluation de ces trois mois a été de connaître les joueurs qui peuvent rester pour la saison prochaine."

La philosophie de se battre pour une place qualificative en Ligue des champions est en tout cas partagée par le capitaine Steve Mandanda, qui a exprimé la même idée en conférence de presse. "Ce n'est pas non plus énorme si on se qualifie pour la Ligue Europa car ce n'est pas l'objectif initial. Mais c'est quand même bien de finir 5e, avec beaucoup de choses qui se sont passées que tout le monde connaît. Je reste persuadé qu'on ne peut pas se satisfaire de cette 5e place quand on est à l'OM, a estimé le gardien de l'OM. On sauve les meubles mais j'espère qu'on se battra pour les trois premières places."