Mercato: Liverpool grille Tottenham et s'offre Luis Diaz pour 60 millions d'euros

L'ailier colombien Luis Diaz, qui était également courtisé par Tottenham, s'est engagé en faveur de Liverpool ce dimanche en provenance du FC Porto, pour un montant de 45 millions d'euros (hors bonus).

Gros coup sur le marché des transferts. L'ailier colombien Luis Diaz, qui était également courtisé par Tottenham, s'est engagé à Liverpool, en provenance de Porto, a annoncé le club de la Mersey dimanche, pour un montant total de 60 millions d'euros selon le club portugais. "Le joueur de 25 ans a signé un contrat sur le long terme avec les Reds après avoir passé sa visite médicale", a indiqué Liverpool sur son site, précisant que Diaz rejoindra le club après avoir joué avec la sélection colombienne contre l'Argentine mardi.

Le montant du transfert est de 45 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 15 millions d'euros de bonus potentiels, a détaillé le FC Porto dans un communiqué.

Recruté à l'Atlético Junior de Colombie en juillet 2019 pour seulement sept millions d'euros, Diaz quitte donc le FC Porto après deux ans et demi, durant lesquelles il a porté le maillot du club 125 fois, marquant 41 buts.

Il était le meilleur buteur des "Dragons" cette saison, en tête de la Liga portugaise, avec quatorze buts en 18 matches.

L'ailier gauche avait d'ailleurs affronté Liverpool lors de la phase de groupe de Ligue des champions cette saison, s'inclinant à deux reprises (5-1 puis 2-0) sans scorer.

"Tout ce qu'il faut pour s'adapter"

"Cette équipe (Liverpool, ndlr) mérite des ajouts de qualité, et lorsque nous avons joué contre Luis un peu plus tôt cette saison, nous avons vu le danger qu'il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d'esprit était d'aider son équipe", a expliqué l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp au site du club.

"Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'adapter à notre équipe et à la Premier League, à la fois physiquement et mentalement [...] Je suis très heureux que nous ayons pu conclure ce transfert", s'est-il réjoui.

Luis Diaz était aussi annoncé par la presse britannique à Tottenham et Manchester United, deux concurrents de Liverpool, qui est dauphin de Manchester City en championnat, à neuf points du leader mais un match supplémentaire à jouer.

Les Reds doivent affronter l'Inter Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions (match aller le 16 février, retour le 8 mars).

Son arrivée sur les rives de la Mersey va permettre à Liverpool de densifier son secteur offensif, actuellement amputé des deux stars Sadio Mané et Mohamed Salah, qui représentent respectivement le Sénégal et l'Egypte à la Coupe d'Afrique des nations.

La prolongation du contrat de Salah, qui sera libre dans 18 mois, reste cependant le principal sujet de préoccupation de Liverpool.