Mercato: Liverpool sur le point de griller Tottenham pour Luis Diaz

Liverpool est en passe de recruter l’ailier colombien Luis Diaz (25 ans, Porto), juste devant Tottenham, qui pensait avoir l’avantage sur ce dossier.

Liverpool est en passe de signer un joli coup sur le marché des transferts. Selon la presse anglaise, les Reds sont tout proches de recruter le joueur du FC Porto, Luis Diaz (25 ans), au nez et à la barbe de Tottenham. Les Spurs étaient confiants sur la réussite de ce dossier et pensaient avoir obtenu l’accord de l’ailier colombien. Mais ce dernier a finalement privilégié Liverpool quand les dirigeants du club se sont activés. Selon le Daily Mail, le montant de l’opération est estimé à 45 millions d’euros et pourrait atteindre 60 millions, en fonction des primes.

Une délégation des Reds va se rendre en Argentine ce week-end pour rencontrer le joueur, actuellement retenu avec sa sélection de la Colombie dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Plusieurs autres clubs le courtisaient dont Manchester United et Everton. Mais l’équipe de Jürgen Klopp s’est montrée plus persuasive avec le joueur, désireux de disputer la Ligue des champions (Liverpool affrontera l’Inter en 8es de finale).

Un client de plus en attaque

Diaz a d’ailleurs croisé la route de son probable futur club cette saison lors des phases de poule de la compétition. Le transfert n’est pas encore conclu et les 48 prochaines heures seront décisives. Selon la presse anglaise, Liverpool souhaitait activer ce dossier l’été prochain avant d’agir dès cet hiver face à la menace d’un départ à Tottenham ou Manchester United.

L’arrivée de Diaz accentuerait la concurrence au sein de l’attaque des Reds, déjà composée du redoutable trio Salah-Mané-Firmino et du très précieux Diogo Jota (14 buts en 28 matchs). Arrivé à Porto en 2019 contre sept millions d’euros en provenance de Junior FC, Diaz a inscrit 14 buts en 18 matchs de championnat portugais cette saison. Il a aussi marqué lors des deux rencontres face à l’AC Milan en Ligue des champions. Une compétition qu’il pourrait retrouver dès février avec Liverpool.