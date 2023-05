Tottenham: toujours blessé, Lloris ne rejouera plus cette saison

Touché face à Newcastle (1-6), le capitaine de Tottenham Hugo Lloris ne rejouera plus sur cette saison, annonce son entraîneur Ryan Mason en conférence de presse. Son avenir s’annonce incertain, à un an de la fin de son contrat.

Hugo Lloris rejouera-t-il pour Tottenham en championnat? La question mérite d’être posée après la conférence de presse donnée ce vendredi par Ryan Mason, qui a annoncé le forfait sur blessure jusqu'à la fin de saison du gardien français, sur fond de rumeurs de la presse anglaise sur l'arrivée d'un nouveau gardien chez les Spurs.

"Hugo est out pour la fin de saison", a déclaré le jeune entraîneur intérimaire du club londonien (31 ans), qui vient de prendre la succession de Cristian Stellini.

"Je ne peux pas parler de la saison prochaine"

"Nous venons d’avoir les résultats. Évidemment, c’est une déception, a déploré Mason. C’est ce que nous craignions". Touché à la cuisse, il avait cédé sa place à la pause de la rencontre face à Newcastle (6-1) le 23 avril dernier après avoir notamment encaissé 5 buts en 21 minutes. Un fiasco qui pourrait donc être sa dernière apparition sous le maillot londonien, qu’il défend depuis 2012. Car même s'il lui reste une dernière année de contrat, un changement de hiérarchie n'est pas à exclure ou même un potentiel départ.

"Je ne peux pas parler de la saison prochaine, mais Hugo a un rôle très important à jouer jusqu’à la fin de saison, balaye son coach. C’est notre capitaine, nous avons besoin qu’il fasse partie intégrante du groupe et il le sera". En fin de contrat en juin 2024, l’ex-international français (145 sélections) connaît une saison décidément galère à 36 ans puisqu’il avait déjà été éloigné des terrains près de deux mois entre février et avril pour une blessure au genou.

Une fin de saison sous tension pour les Spurs

Il reste quatre matchs à jouer pour les Spurs, face à Crystal Palace, Aston Villa, Brentford et Leeds. Un final qui n’est pas dénué d’intérêt au regard du classement. Tottenham (7e) est à égalité de points avec Brighton (6e, qui compte deux matchs de moins) et Aston Villa (8e), pointés à cinq longueurs des Reds (5es). La qualification européenne réservée aux 7 premiers n’est donc pas encore acquise et le club londonien peut encore tout perdre.