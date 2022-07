Mercato: longtemps annoncé au PSG, Scamacca signe finalement à West Ham

Longtemps annoncé proche du PSG cet été, l'attaquant italien Gianluca Scamacca a finalement quitté Sassuolo pour s'engager avec West Ham, en Premier League.

Depuis les dernières déclarations du président de Sassuolo, il n'y avait plus beaucoup de doutes... Mais c'est désormais certain, Gianluca Scamacca ne sera pas parisien la saison prochaine.

Longtemps annoncé proche du PSG cet été, l'attaquant italien de 23 ans s'en va finalement découvrir la Premier League. West Ham a annoncé ce mardi soir la signature du joueur pour cinq ans (plus une saison en option). Les Hammers auraient déboursé 36 millions d'euros dans l'opération, hors bonus.

"West Ham a montré qu'il me voulait vraiment"

"Je suis vraiment excité de rejoindre West Ham, explique l'attaquant, qui portera le n°7. J'ai attendu ce moment pendant longtemps - c'est un rêve de jouer en Premier League. Je pense que West Ham est l'équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu'ils me voulaient vraiment et quand j'ai parlé au manager, la compréhension a été immédiate. Je suis impatient de jouer et de montrer aux supporters ce que je peux faire sous le maillot de West Ham. J'espère que nous allons nous aimer."

Passé par la Lazio et la Roma chez les jeunes, mais aussi le PSV, Gianluca Scamacca a signé son premier contrat pro à Sassuolo en 2017, avant d'enchainer les prêts. Ce n'est que la saison passée que le grand attaquant (1,95m) s'est vraiment révélé avec les Neroverdi, en inscrivant 16 buts en 36 matchs de Serie A.