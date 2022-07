Mercato: Sassuolo confirme le départ de Scamacca à West Ham, une piste en moins pour le PSG

Le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a confirmé ce dimanche le transfert imminent de son attaquant Gianluca Scamacca vers l'Angleterre. L'Italien va rejoindre West Ham.

Une piste en moins pour le PSG. Sauf improbable retournement de situation, l'Italien Gianluca Scamacca va bientôt quitter Sassuolo pour signer en Premier League. "Il y a un accord avec West Ham pour 36 millions d’euros plus 6 millions d’euros de bonus et 10% à la revente. Je suis sûr qu’il fera de grandes choses, il a un énorme talent et c’est un très bon gars", a déclaré ce dimanche le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, dans les colonnes du Corriere dello Sport.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Il plaisait à Luis Campos

Passé notamment par l'AS Rome et le PSV Eindhoven durant sa formation, Scamacca a rejoint Sassuolo en 2017. A 23 ans, il sort d’une belle saison avec 16 buts inscrits en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Ce grand tatoué de 23 ans, qui culmine à 1m95, est considéré comme un avant-centre complet, à l'aise techniquement et doté d'une grosse frappe de balle. Il était sous contrat jusqu'en 2026, mais Sassuolo a donc cédé devant le prix proposé par les Hammers.

Il intéressait aussi le PSG et son nouveau conseiller sportif Luis Campos, qui s'est déjà renforcé en attaque avec la signature du prometteur Hugo Ekitike (20 ans), arrivé du Stade de Reims en prêt avec option d'achat. Paris, qui a aussi acheté le milieu de terrain portugais Vitinha (ex-Porto), s'active en ce moment pour boucler le dossier Nordi Mukiele. Un accord a été trouvé avec Leipzig pour le transfert du défenseur français.

Scamacca, lui, sera sous les ordres de David Moyes en Angleterre, au sein d'une équipe qui a terminé à la septième place de la Premier League la saison dernière et qui connaît une préparation jusqu'à présent mitigée (deux victoires, trois nuls, une défaite).