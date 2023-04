Mercato: Luis Enrique n'ira pas à Chelsea, Pochettino favori des Blues

Jusqu'ici sur la liste des prétendants au poste d'entraîneur de Chelsea en vue de la saison prochaine, Luis Enrique aurait finalement été exclu par le club, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Mauricio Pochettino ferait aujourd'hui figure de favoris.

Un de moins sur la liste. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea aurait décidé d'exclure de sa liste de prétendants au poste d'entraîneur pour la saison prochaine Luis Enrique. L'entraîneur espagnol aurait été devancé par Mauricio Pochettino, qui figurerait tout en haut de la liste, devant Julian Nagelsmann.

Pochettino favori

L’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain est le dernier arrivé dans la short list de Chelsea, qui jusqu'ici avait consulté Luis Enrique et Julian Nagelsmann. Jeudi dernier, Sky Sports rapportait que la direction des Blues avait tout juste entamé des discussions avec le technicien argentin. Les deux parties auraient même déjà échangé à plusieurs reprises.

À tel point qu'aujourd'hui Pochettino, 51 ans, fait figure de favori pour succéder à Franck Lampard à l'issue de la saison. Il avait déjà été sondé au mois de septembre après le limogeage de Thomas Tuchel rapporte Sky Sports.

Déjà quatre entraîneurs passés sur le banc de Chelsea cette saison

Dans une saison catastrophique où le club a déjà vu passer quatre coachs sur le banc (Tuchel, Potter, Saltor et Lampard), le club de Todd Boehly cherche un entraîneur capable de lui apporter de la stabilité. Mauricio Pochettino correspond à ce profil et il a l’avantage d’être libre depuis son départ du PSG en 2022. L’intéressé qui a été approché par le Real Madrid et qui a repoussé plusieurs offres de clubs européens se laisserait le temps de la réflexion jusqu’à cet été.

Toujours selon Sky Sports, Chelsea a rencontré pour la première fois Julian Nagelsmann la semaine passée. La rencontre avec l’ancien entraîneur du Bayern, libre lui aussi, se serait bien passée mais le club anglais souhaite prendre son temps avant de passer à l'offensive. Chelsea occupe la 11e place de Premier League.