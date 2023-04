EN DIRECT - Mercato: la manoeuvre du Barça auprès de la Liga pour Messi

Alors que les rumeurs d’un départ de Neymar vont se faire de plus en plus insistantes dans les semaines à venir, un grand ménage étant attendu au PSG, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit se sont tous les deux exprimés sur le sujet ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Avec deux avis bien différents.

>> Plus de détails ici

"Je pense que ce n’est pas lui qui doit partir en priorité, a tranché Rothen ce mercredi. Je vais peut- être surprendre quand je dis ça. Mais ce n’est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel… Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé (jusqu’en 2027) grâce à Leonardo, qui, j’espère, a pris un bon chèque sur la prolongation qui est indécente."

Petit pense l'inverse. "J’ai l’impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar. Je pense que l’histoire doit s’arrêter maintenant. Cette saison, encore une fois, a été mitigée. Je pense que la connexion qu’il a avec Messi est importante et je ne pense pas que Messi va rester. J’ai l’impression que Neymar n’a plus la tête à être un joueur de football de très haut niveau. (...) Il est temps que l’histoire s’arrête."