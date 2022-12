Mercato: Luis Suarez va s'engager au Gremio

Après un court passage au Nacional dans son club formateur en Uruguay, Luis Suarez serait sur le point de s'engager au Gremio de Porto Alegre dans le championnat brésilien. A 35 ans, il devrait s'engager pour un contrat de deux saisons.

Après un passage romantique au Nacional, le club de son enfance, Luis Suárez est sur le point de signer ce qui pourrait être le dernier contrat de sa carrière. Le Gremio de Porto Alegre est le club qui a le plus misé sur le "Pistolero", affirme le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Deux autres clubs étaient également dans la course

Luis Suárez devrait signer un contrat de deux ans avec le Gremio, valable jusqu'en 2024. Le club saoudien d'Al-Khaleej, qui comme le club mexicain de Cruz Azul visait également l'attaquant, aurait été informé de la décision du joueur. Récemment promus en Serie A brésilienne après une année en seconde division infernale, les Gauchos sont en passe de regagner le prestige et l'honneur du football brésilien.

L'attaquant uruguayen serait en train de régler les derniers détails et devrait bientôt signer le contrat qui le liera à Gremio pour les deux prochaines années. Les premiers chiffres évoqués sont très élevés et feraient de Suárez l'un des joueurs les mieux payés du Brésil. Le montant qu'il recevra sera de 1,3 million de reais plus un bonus par mois. Soit, en d'autres termes, environ 250 000 euros par mois plus les primes. Évidemment, plus que ce qu'il a reçu au cours des six mois où il a joué pour le Nacional.

Un contrat XXL pour un joueur qui fêtera ses 36 ans

Un contrat élevé pour un joueur qui fêtera ses 36 ans en janvier prochain. Gremio essaie de mettre en place une équipe forte et veut que Suarez soit le leader de la "résurrection". La saison débutera dans le pays sud-américain par les mythiques championnats régionaux (le Gaúcho dans le cas de Gremio) et d'ici avril-mai, la saison officielle commencera.