Mercato: Luis Suarez vers un grand retour dans son club formateur en Uruguay

Libre depuis la fin de son contrat à l'Atlético, Luis Suarez se rapproche d'un retour au Nacional, le club où il a démarré chez les pros avant son départ pour l'Europe en 2006.

Enfin un peu de romantisme dans le football ? Seize ans après son départ, Luis Suarez serait aujourd'hui proche de faire son grand retour au Nacional, son premier amour. Selon plusieurs médias sud-américains, le "Pistolero" devrait bientôt s’engager avec le club de Montevideo, la capitale uruguayenne. Libre depuis la fin de son aventure à l’Atlético de Madrid, il a reçu des propositions d’un peu partout dans le monde. D'après le quotidien El Pais, de nombreux clubs turcs (Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas), brésiliens (Flamengo, Corinthians, Palmeiras et Botafogo) et argentins (River Plate, Estudiantes et Vélez) ont notamment tenté leur chance.

Le rêve des supporters du Nacional

Il avait aussi la possibilité de signer un gros chèque aux Etats-Unis, au Mexique, au Qatar ou en Arabie saoudite. Ces derniers jours, la presse allemande a par ailleurs évoqué un intérêt du Borussia Dortmund à son sujet. Mais Suarez aurait donc fait le choix du cœur. Il n’arrivera pas pour autant en pré-retraite au Nacional. Du haut de ses 35 ans, il compte bien rester compétitif pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec la Celeste, dont il est le meilleur buteur (67 buts). La saison dernière, il a encore trouvé le chemin des filets à onze reprises en Liga mais n’était plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de Diego Simeone, et l’Atlético n’a pas cherché à le prolonger.

En attendant de signer son nouveau contrat, l’ex-attaquant de Liverpool et Barcelone s’est entouré d’un préparateur physique pour se maintenir en forme et se tient prêt à retrouver rapidement les terrains. Pour le plus grand bonheur des fans du Nacional, qui ont lancé une véritable campagne sur les réseaux sociaux pour le pousser à revenir. Des millions de messages ont été postés et le hashtag #SuarezANacional s’est même retrouvé à un moment en haut des tendances Twitter. Passé professionnel là-bas, il était parti en 2006 pour rejoindre les Pays-Bas. Avant de devenir une référence à son postes et l'un des meilleurs buteurs au monde.