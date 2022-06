Barça: Luis Suarez contacté mais pas chaud pour revenir

Le Barça aurait sondé Luis Suarez en vue d'un éventuel retour en Catalogne lors du mercato estival. Sans club après son départ de l'Atlético, l'attaquant uruguayen ne voudrait pas constituer un plan B derrière Robert Lewandowski et privilégierait d'autres prétendants.

Après six ans de bons et loyaux services, Luis Suarez s'est fait mettre à la porte du Barça comme un malpropre en 2020. Poussé vers la sortie en raison notamment de son âge et de son salaire, le buteur a gardé un souvenir amer de son départ.

Pourtant, le club catalan l'a contacté pour étudier la possibilité d'un retour cet été selon les informations du journal Sport. Mais voilà, l'attaquant urugayen ne semble pas vraiment chaud à l'idée de retourner en Catalogne lors du mercato estival.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Suarez courtisé par trois prétendants ambitieux

Présent au mariage de Jordi Alba à Séville, Luis Suarez y a croisé certains de ses anciens coéquipiers du Barça comme Lionel Messi. Toutefois, si la direction blaugrana serait prête à rapatrier "El Pistolero", lui préfère se concentrer sur d'autres clubs y compris en Liga.

>> La Liga est accesible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

A Barcelone, la priorité de l'été se nomme Robert Lewandowski. Et plutôt que d'attendre une potentielle offre du club catalan, proposition qui pourrait bien ne jamais arriver, Luis Suarez va donner l'avantage à ses autres prétendants.

Libre de tout contrat après sa deuxième saison à Atlético de Madrid, excercice bouclé avec 13 buts en 45 apparitions, Luis Suarez a déjà été approché concrètement par trois équipes selon le quotidien catalan. Outre les belles pistes menant au FC Séville ou à Villarreal, le club de River Plate et son coach Marcelo Gallardo se sont aussi positionnés sur le buteur. Plutôt qu'un retour au Barça, l'Uruguayen pourrait donc opter pour un retour en Amérique du Sud s'il venait à quitter la Liga.