Mercato: Manchester City aurait proposé plus de 80 millions d’euros pour Lucas Paqueta

Selon les informations de Globo Esporte, Manchester City aurait formulé une offre supérieure à 80 millions d’euros à West Ham pour recruter le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta (25 ans).

Manchester City est bien décidé à encore se renforcer cet été. Selon les informations de Globo Esporte, le club anglais a récemment formulé une offre de 437 millions de reals (plus de 80 millions d’euros) pour recruter Lucas Paqueta (25 ans). West Ham n’aurait pas encore répondu à cette proposition mais devrait la refuser, en espérant un montant bien plus élevé pour l’ancien Lyonnais. Les Hammers ont de bonnes raisons de temporiser après avoir perdu plusieurs joueurs importants cet été dont Declan Rice (transféré à plus de 115 millions d’euros à Arsenal) ou l’attaquant Gianluca Scamacca (25 millions d’euros à l’Atalanta Bergame).

West Ham déjà bien déplumé cet été

L’équipe de David Moyes ne s’est toujours pas renforcée malgré des caisses bien remplies et ne va pas se précipiter pour un joueur considéré comme un cadre de l'effectif, arrivé seulement l’été dernier en provenance de Lyon. West Ham avait alors déboursé 61 millions d’euros (dont 18 de bonus) pour s’offrir l’international brésilien (42 sélections, 9 buts). Lors de la vente, Lyon avait négocié 10% sur une future plus-value en cas de transfert.

Le milieu offensif a été l’un des acteurs majeurs de la dernière saison des hommes de David Moyes (41 matchs, 5 buts, 7passes décisives) achevée par un titre en Conference League mais une modeste 14e place en Premier League. Manchester City s’était déjà penché sur le joueur l’été dernier pour potentiellement remplacer Bernardo Silva. Le club, dernier vainqueur de la Ligue des champions, passe cette fois concrètement à l’attaque alors que le milieu offensif portugais, courtisé par le PSG puis le Barça, devrait de nouveau rester au club.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Manchester City remporte sa première Ligue des champions ! – 10/06 11:51

Très apprécié des fans de West Ham, Paqueta, sous contrat jusqu’en 2027 (plus une année en option), ne devrait pas forcer son départ, assure Globo Esporte. Après avoir recruté le défenseur croate Josko Gvardiol (contre 90 millions d’euros en provenance de Leipzig) et son compatriote Mato Kovacic (30 millions d’euros à Chelsea), Manchester City est encore prêt à frapper fort sur le marché des transferts.