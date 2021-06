Mercato: Manchester City proche de s'offrir Grealish pour une somme record

Selon la presse britannique, Manchester City serait tout proche de frapper un gros coup en s'offrant Jack Grealish. Le milieu de terrain d'Aston Villa pourrait rejoindre les Skyblues pour plus de 100 millions d'euros et ainsi devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League.

Manchester City pourrait frapper très fort sur ce mercato estival. D'après les informations de TalkSport, le dernier finaliste de la Ligue des champions serait tout proche de s'offrir les services de Jack Grealish.

La vedette d'Aston Villa pourrait prochainement rejoindre les Skyblues dans le cadre d'une opération estimée à 100 millions de livres (soit près de 116 M€). Le joueur de 25 ans deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, dépassant Paul Pogba, transféré à Manchester United pour 105 millions d'euros lors de l'été 2016.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Angleterre où le chroniqueur de TalkSport, Jim White, a fait savoir sur les ondes de la radio britannique que le capitaine d'Aston Villa était tout proche de rejoindre Manchester City. L'information se propage sur le territoire anglais et le Daily Mail et ESPN confirment aussi, tour à tour, que le numéro 10 des Villans est tout proche de rejoindre l'équipe de Pep Guardiola.

Un transfert qui pourrait être officialisé après l'Euro

Actuellement en plein Euro 2021 avec l'Angleterre, Jack Grealish devrait garder la tête concentrée sur la compétition européenne avec les Three Lions avant d'éclaircir son avenir en club.

L'opération serait proche d'être conclue et le transfert de l'Anglais du côté de Manchester City pourrait être rendu officiel dès la fin de l'Euro. L'Angleterre affrontera l'Allemagne dans un huitième de finale alléchant à Wembley mardi prochain (18h).

Du côté d'Aston Villa, tout laisse à penser que son remplaçant est déjà tout trouvé avec l'arrivée d'Emiliano Buendia en provenance de Norwich City. L'Argentin a rejoint les Villans dans le cadre d'un transfert record estimée à 38 millions d'euros.

Avec Jack Grealish, Manchester City casserait aussi sa tirelire en s'offrant un nouvel élement offensif pour densifier un secteur déjà très fourni avec notamment Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Gabriel Jesus.