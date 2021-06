Angleterre: Gascoigne demande à Grealish de ressembler à un footballeur

Ancienne gloire de la sélection anglaise, Paul Gascoigne apprécie particulièrement le profil de Jack Grealish chez ses héritiers. Son look, un peu moins.

Après avoir multiplié les addictions ces vingt dernières années, dont l'une à la Nintendo Wii, Paul Gascoigne (54 ans) semble être aujourd'hui dans une meilleure phase. Aussi, l'ancienne star de la sélection anglaise en a profité pour accorder une interview au Daily Mail dans laquelle il évoque ses souvenirs de l'Euro 96, et le mythique épisode de la "chaise de dentiste". Mais l'ancien milieu offensif parle également du football d'aujourd'hui.

"Je ne regarde pas vraiment de matchs, reconnaît Gazza. Je trouve ça dur, ça me manque énormément. En plus je n'aime pas voir des joueurs qui ne célèbrent pas lorsqu'ils marquent. Ça m'énerve."

Paul Gascoigne © AFP

"J'aimerais juste qu'il remonte ses putains de chaussettes"

Sans être un suiveur assidu, l'ex-joueur de Newcastle, Tottenham et des Rangers s'intéresse tout de même aux performances des Three Lions de Gareth Southgate. Et il y a un joueur qu'il semble particulièrement apprécier au sein de l'actuelle sélection: le milieu d'Aston Villa Jack Grealish.

"Jack Grealish est bon", lâche Gascoigne. Avant d'émettre une remarque: "J'aimerais juste qu'il remonte ses putains de chaussettes et qu'il ressemble à un footballeur! Mais il veut toujours le ballon, ce qui est bien."

D'après Gascoigne, "Phil Foden est bon également". Et blond comme lui autrefois, qui plus est. "Mais il doit être plus gourmand, estime-t-il. Il doit y aller à fond."