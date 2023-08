Mercato: Manchester City va encore casser sa tirelire pour un milieu portugais

Selon Fabrizio Romano, Manchester City a soumis une offre de 60 millions d'euros pour s'offrir les services de Matheus Nunes, milieu de terrain de Wolverhampton. Les Skyblues auraient déjà trouvé un accord contractuel avec le Portugais.

Après avoir déjà recruté Jérémy Doku contre 60 millions d'euros il y a trois jours, Manchester City s'apprêterait à offrir de nouveau 60 millions d'euros, cette fois-ci pour s'offrir les services de Matheus Nunes, milieu de terrain de Wolverhampton. Le Portugais serait la quatrième recrue du mercato estival des Skyblues.

Un remplaçant de Paqueta

Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester City a présenté une nouvelle offre à 60 millions d'euros bonus compris aux Wolves. La première proposition pour 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus aurait elle été rejeté. Le joueur et City auraient déjà trouvé un accord contractuel et la confiance serait de mise. Il serait la priorité de cette fin de mercato côté City.

En quête d'un renfort au milieu de terrain après le départ d'Ilkay Gündogan au FC Barcelone, Manchester City visait initialement Lucas Paqueta. Mais le Brésilien, visé par une enquête pour des paris sportifs suspects, a vu son dossier être abandonné par les dirigeants citizen. Ce qui aurait donc poussé City à se pencher sur Matheus Nunes, qui a fêté ses 27 ans ce dimanche.

Des adieux manqués?

Arrivé à Wolverhampton en provenance du Sporting lors du dernier mercato estival, le Portugais n’a pas forcément connu une saison facile, mais reste un élément disposant d’une palette technique ayant tout pour plaire à Guardiola. D’autant que comme révélé par le média anglais, les Wolves ont besoin d’argent et une vente leur permettrait de bouger sur le marché des transferts.

Matheus Nunes n'a pas pris part à la dernière rencontre de Wolverhampton contre Everton, ayant écopé d'un carton rouge lors du match face à Brighton. Sera-t-il présent face à Blackpool mardi lors du match d'EFL Cup?