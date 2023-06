Mercato: Gündogan au Barça, c’est officiel

Comme pressenti ces derniers jours, Ilkay Gündogan quitte officiellement Manchester City après sept saisons et s'engage avec le FC Barcelone. Le club catalan signe ainsi son premier gros coup du mercato.

Cette fois, c’est fait. Comme pressenti depuis un moment, Ilkay Gündogan quitte officiellement Manchester City pour s’engager avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain international allemand de 32 ans (67 sélections, 17 buts) était libre de s’engager avec l’équipe de son choix.

Gündogan s’engage avec le Barça pour deux saisons, jusqu’en juin 2025. Le club catalan a fixé sa clause libératoire à 400 millions d’euros. C’est la première recrue officielle du vice-champion d’Espagne, qui signe un gros coup sur le marché des transferts

"Son arrivée permet au club blaugrana de construire un milieu de terrain encore plus performant, se félicite le Barça dans son communiqué. Son sens du but et sa lecture du jeu en ont fait un des meilleurs milieux de terrain des dernières années."

Un gros palmarès avec City

Arrivé à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund en 2016 contre un chèque de 27 millions d’euros, Gündogan a connu tous les succès en sept saisons sous le maillot des Skyblues. Vainqueur de la Ligue des champions au début du mois, il a également remporté cinq Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023), deux Coupes d’Angleterre (2019, 2023) et quatre Coupes de la Ligue anglaise (2018, 2019, 2020, 2021).