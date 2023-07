Mercato: Manchester City va vendre pour 20M€ un gardien prometteur... qui n'a jamais joué

Selon la presse britannique, Manchester City va potentiellement récupérer 20 millions d'euros en transférant James Trafford, gardien de 20 ans qui n'a jamais joué pour l'équipe première.

Si le nom de James Trafford ne vous dit rien, ce n'est pas surprenant. Ce gardien de 20 ans évolue à Bolton depuis le début de l'année 2022. Mais il y était prêté par Manchester City, où il n'a jamais joué pour l'équipe première. Et ce compteur restera inchangé la saison prochaine, car le club mancunien s'apprête à le transférer à Burnley pour un montant maximum de 20 millions d'euros (bonus compris).

Gardien titulaire de l'Angleterre U21

James Trafford sort d'une saison à 45 matchs (34 buts encaissés) en League One, la troisième division anglaise. Bolton a terminé 5e et a échoué à passer l'étape des playoffs de promotion. Avec Burnley, champion de Championship et coaché par Vincent Kompany, le jeune portier va ainsi découvrir la Premier League.

Le montant de ce transfert s'explique à la fois par la particularité du marché anglais, qui plus est pour un joueur du pays, mais aussi par le potentiel attribué à James Trafford. Il est le gardien titulaire des Espoirs anglais et dispute samedi (18h) la finale de l'Euro U21 contre l'Espagne.

Selon la BBC, Manchester City a inclus une clause de rachat dans le deal passé avec Burnley. Son montant n'a pas été dévoilé.