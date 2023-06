Mercato: Manchester United, Chelsea, Arsenal… Axel Disasi plaît beaucoup en Angleterre

Le défenseur central de l’AS Monaco Axel Disasi est courtisé par plusieurs grosses écuries en Premier League. L’avenir de l’international français devrait se préciser rapidement, même si aucune offre concrète n’a pour le moment été formulée.

La carrière d’Alex Disasi pourrait prendre encore plus de hauteur dans les jours et semaines à venir. Le défenseur monégasque, en fin de contrat en 2025, a la cote en Premier League. Selon nos informations, plusieurs grands clubs d’outre-Manche sont intéressés pour attirer l’international français, qui va enfin pouvoir se concentrer pleinement sur son avenir puisque le rassemblement des Bleus est désormais derrière lui.

United en tête

Tout devrait donc désormais s’accélérer. L’AS Monaco devrait entamer les discussions à partir de 40 millions d’euros. Manchester United fait la course en tête dans ce dossier, même s’il n’y a pas d’accord, s'appuyant sur le fait que le joueur de 25 ans a été sensibilisé au projet. L’entraîneur néerlandais Erik Ten Hag, qui échange avec les éléments ciblés par son club, le tient en haute estime et devrait très prochainement prendre contact avec l’ancien Rémois.

Mais la jurisprudence Kim Min-Jae rappelle que rien n’est encore bouclé. Pour rappel, Manchester United s’est fait dépasser par le Bayern Munich pour le défenseur central napolitain. D'autant que Chelsea est également tenté par l'option Disasi, qui deviendrait, en cas de signature chez les Blues, le quatrième défenseur français de l’effectif (après les ex-Monégasques Badiashile et Sarr ainsi que Gusto). L’avantage est qu’il dispose de partisans en interne et qu’une place devrait se libérer en charnière centrale avec le départ très probable de Kalidou Koulibaly en Arabie Saoudite.

Comme les Red Devils, le troisième grand club anglais à se positionner sur Alex Disasi disputera également la Ligue des champions la saison prochaine: il s’agit d’Arsenal. Aucune offre concrète n’est pour le moment parvenue à l’AS Monaco, qui n’a toujours pas d’entraîneur pour succéder à Philippe Clement à moins de deux semaines de la reprise.