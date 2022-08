Mercato: Manchester United cible Casemiro pour renforcer son entrejeu

Selon Marca, Manchester United serait sur la piste de Casemiro, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid. Après une entame de saison catastrophique, les Red Devils cherchent à densifier leur milieu de terrain. Et le profil du Brésilien de 30 ans plairait à Erik ten Hag.

Du charisme, du talent et de la grinta. Il manque à peu près tout à Manchester United en ce début de saison. Notamment dans l’entrejeu. Un secteur que les Red Devils comptent bien renforcer d’ici la fin du mercato, après une entame catastrophique, marquée par deux défaites en Premier League contre Brighton (1-2) et à Brentford (4-0). Dans cette optique, le club anglais se tournerait actuellement vers le Real Madrid.

Selon Marca, MU aurait ciblé Casemiro pour étoffer son milieu de terrain. Après le départ de Paul Pogba à la Juventus et celui de Nemanja Matic à l’AS Rome, l’équipe d’Erik ten Hag manquent de tauliers. Et le coach néerlandais aimerait confier ce rôle à Casemiro. Aucune offre concrète n’a encore été formulée pour le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2025. Et rien ne dit que l’international brésilien (63 sélections, 5 buts), dont la cote est estimée à 40 millions d’euros par le site Transfermarkt, soit intéressé par un départ en Angleterre.

Le Real Madrid a du monde au milieu

Carlo Ancelotti l’apprécie énormément et compte sur lui cette saison. Mais le club merengue pourrait se montrer pragmatique en cas d’offre alléchante des Red Devils. Après avoir recruté Aurélien Tchouaméni cet été à Monaco (80 millions d’euros), les vainqueurs de la dernière Ligue des champions sont particulièrement armés dans l’entrejeu, avec Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde ou Dani Ceballos.

En fonction de ses envies, le Real pourrait ouvrir la porte à l’ancien joueur de Sao Paulo, recruté en 2013 (6 millions d’euros) et prêté à Porto lors de la saison suivante. L’homme aux cinq Ligue des champions était titulaire lors de la Supercoupe de l’UEFA remportée face à l’Eintracht Francfort, la semaine dernière à Helsinki (2-0). Mais il n’est entré qu’en fin de match durant la victoire à Almeria, dimanche, lors de la première journée de Liga (0-1).