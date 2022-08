Mercato: Manchester United s'intéresserait à Moussa Dembélé

Manchester United a besoin de renfocer son secteur offensif, et compte bien s'activer jusqu'au 1er septembre prochain. Le Manchester Evening News nous apprend ce mardi que Manchester United s'intéresserait à Moussa Dembélé.

Et si le futur numéro 9 de Manchester United n'était autre que moussa Dembélé ? Selon le Manchester Evening News, l'attaquant lyonnais est une piste très sérieuse pour les dirigeants mancunien pour renforcer le secteur offensif.

Déjà dans le viseur du club anglais en mars dernier, l'attaquant de 26 ans, sixième meilleur buteur européen en 2022 avec 18 buts au compteur serait toujours une cible de choix pour le nouvel entraîneur mancunien, Erik Ten Hag. Son avenir pourrait en partie être lié à celui de Cristiano Ronaldo.

Sur les deux premières journées de championnat, Manchester United n'a inscrit qu'un seul but, contre Brighton lors de la première journée (défaite 2-1 à Old Trafford), et viennent de s'incliner 4-0 sur la pelouse de Brentford.

L'attaquant bientôt en fin de contrat

Barré par le retour d'Alexandre Lacazette, et en fin de contrat dans un an, Moussa Dembélé pourrait envisager un départ, d'autant que Manchester United est un club qui a du poids dans l'histoire. Côté lyonnais, l'attaquant ne devrait pas être retenu à tout prix, et pourrait rapporter un joli chèque à l'OL, qui a toujours besoin de liquidités.