Manchester United serait ouvert à un départ de Cristiano Ronaldo

Le dossier Cristiano Ronaldo semble parti pour durer jusqu'à la fin du mercato. Lui souhaite quitter Manchetser United. Son club souhaitait le garder, mais aurait semble t-il changé d'avis, selon talkSPORT.

Le dossier Cristiano Ronaldo semble être un long tunnel sans fin. Partira, partira pas, personne ne sait, y compris le club mancunien lui-même. D'abord fermé à double tour sur la question d'un éventuel départ de sa star portugaise, Manchester United aurait entrouvert la porte à cette éventualité.

Selon talkSPORT, face aux difficultés rencontrés par United, la mauvaise ambiance qui règne au sein du vestiaire et le désir affirmé de départ de Cristiano Ronaldo, les dirigeants mancuniens seraient désormais enclin à négocier pour un départ du portugais. Ils devraient en tous cas écouter les offres.

Un début de championnat chaotique

Après une dernière saison galère (une de plus), Manchester pensait être sur les bons rails pour démarrer un nouveau cycle, avec un groupe désormais sous les ordres d'Eric Ten Hag. La vérité est beaucoup moins idyllique. Après deux journées, Manchester est lanterne rouge de Premier League, avec 0 point et un goal average de -5. Pire encore, Manchester United n'a pourtant affronté aucun cador. Ils ont commencé par un scénario cauchemardesque au théâtre des rêves, et une défaite 2-1 contre Brighton, avant de s'incliner 4-0 à Brentford samedi dernier.

Pression maximale sur les mancuniens, dès lundi prochain 22 août, 21h, avec la réception de Liverpool, autre équipe dos au mur avec deux points seulement en deux journées. Le "derby of England" (derby de l'Angleterre) pourrait déjà valoir très cher.