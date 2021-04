"Je ne reconnais plus mon club", Henry s'en prend à la direction d'Arsenal, après la Super League

La légende d'Arsenal Thierry Henry a rejeté en bloc le projet de Super League, dans une interview accordée au Telegraph. Pour lui, son club de coeur a perdu de son identité.

Jusque là, il avait gardé le silence, ne donnant jamais son avis sur la direction du club. Mais ce samedi, Thierry Henry est sorti de sa réserve pour donner son opinion sur la politique de Stan Kroenke, le propriétaire d'Arsenal, alors que les fans manifestent pour réclamer sa démission. L'ancien attaquant français, légende des Gunners, a avoué qu'"il ne reconaissait plus son club", dans une interview accordée au Telegraph.

"Ils ont eu tort"

"Arsenal appartient à ses fans, j'aime le club et je le supporterai jusqu'à ma mort. Mais je ne le reconnais plus et ce qui vient d'arriver, avec la tentative de rejoindre une ligue fermée, n'a pas de sens à mes yeux", a tranché le meilleur buteur de l'histoire du club. En début de semaine, Arsenal faisait partie des 12 membres fondateurs de la Super League, qui a capoté deux jours plus tard sous la pression de l'UEFA et des supporters.

Henry a aussi eu des mots très durs à l'encontre de Kroenke, vivement critiqué ces dernières semaines et accusé d'avoir trahi l'histoire de l'institution: "Ces gens-là ont dirigé Arsenal comme une entreprise, pas comme un club de football, et ils ont révélé leurs intentions. Peut-être que c'est un manque de compréhension des valeurs du football, peut-être que la tentation de l'argent était trop grande. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu tort", a-t-il accusé. La direction a présenté des excuses après s'être retirée du projet.

"Il faut retrouver notre identité"

"Je n'avais jamais pris position sur ces sujets, mais ce qui s'est passé récemment m'a fait réaliser que le club appartient aux fans, a-t-il poursuivi. Je suis fier de ce qu'ils ont réussi à faire, pas que les supporters des Gunners, mais tous les supporters. Le résultat est une victoire pour le football."

Il a aussi déploré des décisions qui n'allaient pas dans le sens de l'histoire de son club: "Quand je suis arrivé, j'entendais souvent dire 'Mon second club, si je devais choisir, c'est Arsenal', à cause de leur histoire, de leur culture. Mais je n'entends plus ce discours et ça fait mal. Il faut retrouver cette image, il faut retrouver notre identité."

Henry, qui s'est récemment retiré des réseaux sociaux pour dénoncer leur laxisme vis-à-vis du racisme en ligne, est également revenu sur ce sujet en fin d'interview. "Avec cette histoire de Super League, j'ai vu la force que pouvait avoir une foule. Ne vous méprenez pas, je soutiens leur rébellion. Mais si nous avions montré la même passion, la même agressivité, le même désir contre le racisme, nous aurions accompli bien plus...", a regretté le champion du monde 1998.