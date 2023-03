Mercato: Manchester United prêt à faire des folies pour Kolo Muani

Selon Bild, Manchester United aurait l’intention de formuler une très grosse offre à l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Les Reds Devils apprécieraient beaucoup le profil de l’attaquant français (24 ans) et souhaiteraient l’enrôler cet été.

Ce sera l’un des grands animateurs du prochain mercato estival. Auteur d’une saison étincelante outre-Rhin, Randal Kolo Muani attise de nombreuses convoitises en Europe. Plusieurs cadors le surveillent de près. A commencer par Manchester United, qui pourrait bien sortir le grand jeu afin de tenter d’enrôler l’attaquant de l’équipe de France. Selon Bild, les Red Devils auraient l’intention de formuler une très grosse offre pour l’avant-centre de 24 ans. La somme de 120 millions d’euros est évoquée.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Francfort, Kolo Muani est arrivé libre l’été dernier après son départ de Nantes. Et il s’est parfaitement acclimaté au sud-ouest de l’Allemagne. Sur les rives du Main, le natif de Seine-Saint-Denis a séduit sa direction, ses coéquipiers et tous les observateurs. Sa vitesse, sa technique en mouvement et sa précision dans le dernier geste en font l’un des attaquants les plus dangereux de Bundesliga.

Une autre dimension depuis le Mondial au Qatar

Depuis le début de la saison, RKM, passé par l’US Boulogne en 2019-2020 (lors d’un prêt en Ligue 2), a inscrit 16 buts et délivré 14 passes décisives en 34 apparitions (toutes compétitions confondues). Sixième de son championnat, l’Eintracht se déplace à Naples, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h). Mais Kolo Muani ne sera pas là en raison de son exclusion au match aller.

Un coup dur pour l’international français (5 sélections, 1 but), qui a pris une autre dimension lors de la Coupe du monde 2022. Appelé en renfort au Qatar après le forfait de Christopher Nkunku, l’ancien Canari s’est montré décisif en scellant la victoire face au Maroc en demie (2-0). Avant de signer une entrée remarquée lors de la finale face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), avec cette frappe arrêtée miraculeusement par Emiliano Martinez au bout de la prolongation… Un traumatisme dont Randal Kolo Muani a su se servir pour mieux rebondir. Jusqu’à devenir l’un des joueurs les plus cotés du marché.