Francfort-Naples: "Une décision très très dure", Trapp regrette le carton rouge adressé à Kolo Muani

Défait à domicile par Naples (0-2) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi soir, l'Eintracht Francfort sera dos au mur au retour. Le club allemand devra, en plus, faire sans son international français Randal Kolo Muani, exclu pour une semelle sur Zambo Anguissa. Un carton rouge jugé sévère par son coéquipier, le gardien Kevin Trapp.

Le face-à-face entre Randal Kolo Muani et Victor Osimhen était l'une des attractions de ce 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l'Eintracht Francfort et Naples. Et au terme de ce premier round, c'est peu dire qu'il a tourné en faveur de l'attaquant nigérian, auteur d'un but et victorieux (0-2) avec le club italien.

Surtout, il n'y aura pas de deuxième round pour l'international français (cinq sélections) : ce dernier s'est fait expulser à la 58e minute de jeu pour un tacle mal maîtrisé qui est venu s'écraser sur la cheville d'André-Frank Zambo Anguissa, lui valant un carton rouge direct adressé par l'arbitre de la rencontre. En infériorité numérique pendant plus de 30 minutes, les joueurs d'Oliver Glasner s'en sont remis à leur portier, Kevin Trapp, pour ne pas voir l'addition se corser.

"Le carton rouge ? C'est dur dans cette situation, parce qu'il voulait prendre la balle"

Très bon mardi soir, avec notamment un penalty repoussé sur la tentative de Kvaratskhelia, l'ancien parisien regrettait tout de même après le match, en conférence de presse, la décision prise parle Portugais Artur Soares Dias d'exclure sans sommation Kolo Muani. "J'ai revu l'action, il le touche sur le pied, mais je trouve que c'est dur dans cette situation, parce qu'il voulait prendre la balle. C'est une décision très très dure."

Quant aux chances de voir l'Eintracht Francfort réaliser l'exploit de remonter ces deux buts encaissés dans la très chaude ambiance du stade Diego Armando Maradona, là encore, Trapp ne part pas perdant : "le résultat n'est pas optimal, mais je connais mon équipe, je sais ce dont elle est capable. Ce n'est pas un bon résultat, mais on est en mesure de retourner la situation."