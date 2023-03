Manchester United-Southampton: Casemiro encore exclu pour un tacle très dangereux

Casemiro a écopé d'un nouveau carton rouge lors du match nul entre Manchester United et Southampton, ce dimanche en Premier League (0-0). Le milieu de terrain brésilien s'est rendu coupable d'un tacle très dangereux peu après la demi-heure de jeu.

Une semaine après l'humiliation reçue face à Liverpool à Anfield (7-0) en Premier League, les joueurs de Manchester United se savaient attendus par leur public ce dimanche contre Southampton. Mais à Old Trafford, bousculés par Southampton, les hommes d'Erik ten Hag n'ont pas trouvé la faille et ont dû concéder le nul (0-0). Un fait de jeu a rendu leur mission d'autant plus difficile: l'exclusion de Casemiro peu après la demi-heure de jeu.

Casemiro n'avait jamais été exclu avant d'arriver en Premier League

Auteur d'un gros tacle sur Carlos Alcaraz, le Brésilien s'est d'abord vu sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre de la rencontre, Anthony Taylor. Mais après l'intervention du VAR, il a fini par modifier sa décision en revoyant les images, sanctionnant un excès d'engagement qui aurait pu gravement blessé l'Argentin. Il s'agit du deuxième carton rouge de la saison pour Casemiro, alors qu'il n'en avait reçu aucun en près de 500 matchs depuis le début de sa carrière professionnelle...

Les statistiques sont d'autant plus terribles pour l'ancien joueur du Real Madrid qu'il faut remonter à l'exercice 2013-2014 pour voir un joueur de Manchester United écoper de deux cartons rouges lors d'une même saison de Premier League (Nemanja Vidic).

Vers une suspension de quatre matchs

Après sa première expulsion le 4 février dernier contre Crystal Palace (victoire 2-1 des Red Devils), le Brésilien avait été éloigné des terrains pour trois rencontres. Cette nouvelle sanction devrait lui valoir, cette fois, quatre matchs de suspension. Un coup dur pour Erik Ten Hag, tant son milieu de terrain est important ces dernières semaines pour assurer l'équilibre de son équipe.

Le manager néerlandais n'a d'ailleurs pas manqué de souligner sa frustration après la rencontre. Et même son incompréhension. "Il y a un manque de cohérence. Sur le rouge, l'arbitre arrive au début de la saison avec une politique: 'nous sommes en Premier League, nous voulons de l'intensité'. Casemiro joue dur, mais il joue juste. Là aussi, il joue juste, comme contre Crystal Palace. Bien sûr, quand on fait un arrêt sur image, ça semble mauvais. Mais tous ceux qui s'y connaissent en football, qui ont joué au football, savent ce qui est mauvais, ce qui ne l'est pas et ce qui est juste. Casemiro est un joueur très juste. Dur, mais juste. Il faut être cohérent sur tous les matches, sur toutes les décisions. Contre Crystal Palace, c'est trois ou quatre joueurs qui auraient dû être expulsés et non un seul".