Manchester United: Ronaldo aurait invité quatre joueurs, dont Varane, à venir le voir à Al-Nassr

Frustré de ne pas avoir pu leur dire au revoir en personne après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait décidé d'inviter Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire à venir lui rendre visite en Arabie saoudite.

Ceux qui n’ont pas reçu de carton d’invitation seront peut-être un peu vexés. Parti avec fracas de Manchester United, en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a décidé d’inviter quatre de ses anciens coéquipiers chez les Red Devils à venir le voir en Arabie Saoudite pour pouvoir les remercier et leur faire de vrais adieux, en personne. Leur identité a été dévoilée par le tabloïd britannique The Sun : il s’agit de Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire.

Un cercle très restreint

Les deux premiers sont proches du quintuple Ballon d’or depuis leur passage commun au Real Madrid. Bruno Fernandes, lui, l’a d’abord côtoyé en sélection avant de le retrouver en club. Lorsque les médias avaient présenté comme très froids ses rapports avec CR7, l’ancien de l’Udinese avait pris la parole fin 2022 pour mettre les choses au clair et défendre son compatriote. Quant à Maguire, il a visiblement noué une belle amitié avec Ronaldo. Selon la presse britannique, ce dernier avait pourtant réclamé l'été dernier que l'Anglais ne soit plus titulaire, agacé par ses performances…

D’après The Sun, Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Maguire font partie des rares joueurs de Manchester United à être restés en contact avec Ronaldo, qui regrette de ne pas leur avoir dit au revoir. Il aimerait donc, quand leur agenda leur permettra, qu’ils viennent passer quelques jours en Arabie Saoudite. Mais aussi chez lui, à Lisbonne, pour des vacances dans le manoir qu’il serait en train de se faire construire.

En conflit avec Erik ten Hag, et lassé de se retrouver sur le banc, Ronaldo a préféré résilier son contrat fin novembre et s’offrir un crépuscule doré à Al-Nassr, après avoir tiré publiquement à boulets rouges sur Manchester United. A bientôt 38 ans (il les aura le 5 février), il a privilégié le salaire mirobolant de 200 millions d'euros sur deux ans et demi que lui proposait le club saoudien entraîné par Rudi Garcia.