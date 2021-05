Mercato: Mandzukic quitte l'AC Milan après sa pige de six mois

Arrivé en janvier à l'AC Milan pour six mois, Mario Mandzukic, qui a peu joué à cause de soucis musculaires, a adressé un message d'au revoir au club sur Instagram.

L'attaquant croate Mario Mandzukic a dit au revoir lundi à l'AC Milan, à l'issue de son contrat de six mois, en remerciant les Rossoneri de lui avoir offert cette pige où il a toutefois peu eu l'occasion de se mettre en valeur. À 36 ans, le Croate avait été recruté en janvier comme doublure de Zlatan Ibrahimovic mais des soucis musculaires l'ont souvent éloigné du terrain: il n'a fait que onze apparitions, dont seulement deux comme titulaire, pour moins de 300 minutes de jeu au total (et aucun but marqué).

"C'était un plaisir de jouer pour l'AC Milan, je suis reconnaissant à la direction du club de m'avoir offert cette opportunité, à l'encadrement technique pour leur travail et à mes coéquipiers qui sont non seulement d'excellents joueurs mais aussi des types super", a écrit Mandzukic à ses 3,8 millions d'abonnés sur Instagram.

Giroud, remplaçant envisagé

Milan a terminé 2e de Serie A et disputera la saison prochaine la C1 pour la première fois depuis sept ans. Mandzukic, qui s'était engagé pour six mois avec une option pour une saison supplémentaire, s'est illustré à Milan en renonçant à son salaire du mois de mars, faute d'avoir pu jouer le moindre match ce mois-là en raison d'une blessure.

"Je suis heureux qu'on ait ramené ce grand club en Ligue des champions et je souhaite à tous le meilleur pour l'avenir", a ajouté l'ex-attaquant de la Juventus et du Bayern Munich. Les Lombards chercheraient déjà à le remplacer. Selon la Gazzetta dello Sport, ils auraient notamment songé au profil d’Olivier Giroud (34 ans), en fin de contrat à Chelsea et courtisé par de nombreux clubs italiens ces dernières années.