AC Milan: le joli geste de Mandzukic qui renonce à un mois de salaire après une blessure

L'attaquant croate Mario Mandzukic a renoncé à son salaire de mars, faute de n'avoir pu jouer en raison d'une blessure. Une belle initiative saluée par l'AC Milan.

Arrivé en janvier à Milan pour un contrat de six mois, Mario Mandzukic n'a pour le moment fait que cinq apparitions sous le maillot rossonero, dont une seule comme titulaire, en seizièmes de finale de Ligue Europa contre l'Etoile Rouge de Belgrade le 18 février. Il s'agit aussi de son dernier match, ayant été éloigné des terrains depuis par une blessure à la cuisse gauche.

Écarté des terrains durant l'intégralité du mois de mars, l'attaquant croate de 34 ans a renoncé à son salaire du mois, faute de n'avoir pu jouer en raison d'une blessure. Réapparu sur la feuille de match le week-end dernier à Parme (3-1), Mario Mandzukic pourrait entrer en jeu dimanche contre le Genoa, en l'absence du titulaire habituel en pointe, Zlatan Ibrahimovic, suspendu.

Un salaire reversé à la Fondation du club

Alors qu'il a paraphé un contrat de six mois en janvier avec une option pour une saison supplémentaire, la presse italienne avait fait état d'un salaire de l'ordre de 1,8 million d'euros (soit 300.000 euros par mois).

L'AC Milan a précisé que la somme correspondant au salaire non versé à Mandzukic irait à la Fondation du club pour soutenir des "projets en faveur de jeunes en condition de fragilité socio-économique et éducative". Le président du club lombard, Paolo Scaroni, a tenu à saluer le geste du Croate : "Ce geste d'exception démontre l'éthique et le professionnalisme de Mario Mandzukic."