Mercato: Mané à l'OM, pourquoi ce transfert semble impossible

Si l’attaquant star de Liverpool, Sadio Mané, a une nouvelle fois clamé son amour pour l’Olympique de Marseille ce week-end, le Sénégalais a une chance infime de rejoindre son club de cœur cet été.

"Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille…" Il a suffit d’une petite phrase prononcée ce week-end par Sadio Mané pour que tous les fans de l’OM imaginent, ou plutôt rêvent, d’un improbable transfert. Impossible ? Re-contextualisons d’abord ces déclarations.

Samedi soir, après avoir battu le Bénin avec le Sénégal (3-1) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, il est demandé à l’auteur du triplé pour les champions d’Afrique s’il est plus Real Madrid ou Barcelone. Réponse de l’attaquant de Liverpool : "Vous savez, vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment mais bon (rires). Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille."

Après que les réseaux se soient enflammés, le joueur de 30 a calmé le jeu dimanche au micro de Canal Plus Sport Afrique: "J'ai parlé hier (samedi) en rigolant, ça a fait le tour du monde. Maintenant, il faut s'arrêter. On verra ce qui va se passer. Je suis sous contrat avec Liverpool. C'est un club que je respecte. Les fans m'ont adopté depuis le premier jour. Pour ce qui est de l'avenir, on verra bien."

Un transfert et un salaire inaccessibles

Si ce n’est pas la première fois que Sadio Mané clame son amour pour l’OM, difficile en effet d’y voir un appel du pied. Et encore moins une ouverture en vue d’un possible transfert. Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2023, l’ancien Messin a des chances de quitter Liverpool cet été. Mais le montant des indemnités pour l’un des grands favoris au prochain Ballon d’or n’est pas dans les cordes d’un club comme l’OM. Selon The Times, Liverpool vient de repousser une première offre du Bayern Munich avoisinant 24,5 millions d'euros, hors bonus (4,5 millions de variables). Une somme sur laquelle l’OM ne peut pas surenchérir.

Même constat pour le salaire. Selon Bild, le Bayern proposerait à Mané un revenu brut annuel de 20 millions d’euros. Si ce salaire est nettement supérieur à celui que le Sénégalais gagne à Liverpool (environ 6M€), on imagine mal le club olympien faire des folies cet été. Même si la qualification pour la Ligue des champions obtenue il y a dix jours lui assure une entrée d'argent importante, l'OM reste un club fragile économiquement et ses comptes sont dans le rouge depuis plusieurs années. Autorisée à recruter, l’équipe du président Pablo Longoria reste sous la surveillance de la DNCG. La semaine passée, l'instance chargée de surveiller les comptes des clubs professionnels français, a demandé des "éléments complémentaires" à l'OM avant de rendre sa décision. La DNCG rendra sa décision avant le début du mercato prévu le 10 juin.

Des ambitions sportives trop limitées

Si le tranfert de Mané à l'OM est difficilement réalisable sur le plan financier, il s’avère aussi délicat sur le plan sportif. Au sommet de sa carrière, candidat crédible au prochain Ballon d’Or, Sadio Mané a-t-il envie de relever le défi de l’OM, une équipe certes qualifiée en Ligue des champions mais qui visera surtout les 8eme de finale ? Il est permis d’en douter. Convoité par les plus grands clubs européens, le Bayern en tête, le Sénégalais ne manquera pas de sollicitations. Et malgré tout l’amour qu’il porte pour Marseille, son avenir, au moins à court terme, devrait s’écrire loin du stade Vélodrome.