"Moi, mon équipe c’est Marseille": Mané déclare encore sa flamme à l'OM

Bien parti pour rejoindre le Bayern Munich cet été après six années à Liverpool couronnées de succès, Sadio Mané n'oublie pas pour autant l'OM. Samedi soir, l'attaquant sénégalais a une nouvelle fois clamé son amour pour le club phocéen.

Il ne s’en est jamais caché. Et il n’hésite pas à le redire dans une période où son avenir fait énormément parler. Sadio Mané le revendique : il est un grand fan de l’OM. Auteur d’un triplé samedi soir face au Bénin (3-1) dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023, le Sénégalais a une nouvelle fois clamé son amour pour le club phocéen. "Plutôt Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez, vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment mais bon (rires). Ces deux équipes sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Vous savez, moi mon équipe c’est Marseille, donc je dirais plutôt Marseille", a-t-il dit en zone mixte dans un grand sourire.

Il a toujours supporté l'OM

Ce n'est pas la première fois que le champion d'Afrique, devenu le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal, affiche publiquement cette passion pour l'OM. "Quand j’étais petit je regardais beaucoup le championnat français. L'OM est un club que j’ai toujours supporté. Même aujourd’hui je regarde tout le temps Marseille", confiait-il déjà en 2018 dans un entretien pour Téléfoot. Début 2022, Mané a encore enflammé les supporters marseillais en répondant à une question sur une éventuelle arrivée sur la Canebière lors d'un live Instagram avec son coéquipier en sélection Pape Gueye, qui évolue à l'OM. "Fais un effort quand même, avait lancé l'ancien Messin, hilare. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens !"

Pour l'OM, le rêve Mané semble pourtant inaccessible. En quête d'un nouveau défi à 30 ans, il est bien parti pour quitter Liverpool lors de ce mercato estival. Selon la presse britannique, le Bayern Munich devrait l'accueillir pour un transfert estimé à environ 30 millions d'euros, plus 5 à 10 millions d'euros de bonus, avec à la clé un contrat de trois ans pour le quatrième du Ballon d'or 2019. Arrivé chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton, il a notamment remporté la Ligue des champions (2019) et la Premier League (2020). "Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. 60 à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés", a-t-il déclaré vendredi. Sans pour l'instant annoncer le nom de son futur club.