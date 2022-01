Mercato: Marcelo ne veut pas retourner en Turquie malgré une offre acceptée par l'OL

Ecarté du groupe professionnel en début de saison, Marcelo joue depuis plusieurs mois avec la réserve de l’Olympique Lyonnais. Cet hiver, le défenseur aurait pu revenir en Turquie, plus précisément à Fatih Karagümrük qui a fait une offre acceptée par les Gones. Mais le Brésilien s'oppose pour l'instant à ce transfert.

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2017, Marcelo (34 ans) a connu des hauts et des bas. Malgré des altercations avec les supporters, le Brésilien avait su retrouver une certaine crédibilité auprès de son public grâce à des performances abouties. Mais cette saison ressemble de plus en plus à un point de non-retour pour le joueur.

Présent depuis plusieurs mois avec la réserve des Lyonnais, le Brésilien aurait pu rebondir dans un pays qu’il connaît. Selon nos informations, le club turc de Fatih Karagümrük a fait une offre aux Gones, acceptée par ces derniers. Mais Marcelo refuse, pour l'heure, de revenir en Turquie. Pour rappel, il avait évolué pendant deux saisons à Besiktas.

Bosz "d’accord" avec la décision du club pour Marcelo

Au moment de la décision du club français d’écarter Marcelo suite à la défaite contre Angers (3-0) en début de saison, Peter Bosz avait expliqué être "en accord" avec ses dirigeants. Tout en restant indécis pour l’avenir du défenseur: "Je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’avenir. Le club va discuter avec lui."

En attendant, les Lyonnais doivent composer avec cet élément sur lequel ils ne comptent plus. Même si ce dernier se montre professionnel en National 2, comme l'expliquait un habitué des terrain de Décines: "Il est très professionnel, très impliqué avec cette envie de transmettre."