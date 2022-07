Mercato: Marcus Thuram, priorité de Favre à Nice

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice en remplacement de Christophe Galtier, Lucien Favre espère une accélération du mercato azuréen. En attaque, Marcus Thuram serait la priorité de l’entraîneur suisse selon Foot Mercato.

L’OGC Nice a déjà connu un changement majeur avant même le début de la saison. Christophe Galtier ne sera resté qu’une seule saison au sein du projet Ineos. Le nouvel entraîneur du PSG a été remplacé par Lucien Favre, ancien de la maison en tant qu’entraîneur déjà (2016-2018). Mais rayon joueurs, c’est encore assez calme chez les Aiglons. Marcin Bulka a été acheté définitivement à Paris et Nice a réussi un joli coup sur le marché des jeunes en signant le prometteur Bardedine Bouanani, en fin de contrat à Lille. Mais pas de quoi répondre encore aux exigences du projet Ineos. D’autant que Walter Benitez, Justin Kluivert et Jordan Amavi ne sont plus là.

Sommer, Thuram et Estupinan ?

Mais le mercato niçois pourrait bientôt s’emballer. Avec une belle piste en attaque. Selon Foot Mercato, Marcus Thuram est la priorité de Lucien Favre. L’international français (4 sélections) ne compte plus qu’une année de contrat au sein du Borussia Mönchengladbach. Après la saison de la révélation en 2020-2021, le fils de Lilian a été plus en difficulté lors du dernier exercice et pourrait être séduit à l’idée de se relancer en Ligue 1.

Foot Mercato indique également que Nice devrait engager prochainement Yann Sommer. Autre joueur de Mönchengladbach, l’international suisse (74 sélections) devrait remplacer dans les buts Benitez, parti au PSV Eindhoven. Côté défense, l’OGCN apprécierait l’international équatorien Pervis Estupinan (11 sélections) qui évolue à Villarreal.