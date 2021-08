Mercato: Marvin Martin rejoint Hyères et le projet de Boudjellal

Le Hyères 83 Football Club, qui évolue en National 2, a annoncé ce lundi le recrutement de Marvin Martin. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, sans club depuis son départ de Chambly le mois dernier, s’est engagé avec le club dirigé par Mourad Boudjellal.

Un nouveau challenge pour Marvin Martin. Le milieu de terrain de 33 ans s’est engagé avec le Hyères 83 Football Club. Le club de National 2 a officialisé la nouvelle ce lundi, en se félicitant de l’arrivée d’un élément qui compte "pas moins de 240 matchs de Ligue 1 ". La durée du contrat de l’international français (15 sélections, 2 buts), libre de tout engagement depuis fin juin, n’a pas été précisée. Après avoir évolué dans l’élite et découvert la Ligue 2 avec Reims et Chambly, le natif de Paris va apprendre à connaître la quatrième division. Sous les ordres de Lilian Compan.

L’ancien joueur de Sochaux, Lille et Dijon débarque dans un projet ambitieux, piloté par Mourad Boudjellal. L’ex-président du Rugby Club Toulonnais a pris les commandes du club amateur en février dernier, avec l’espoir de le faire progresser rapidement. Si Nicolas Anelka, qui avait été intronisé comme directeur sportif, a quitté le train en cours de route, près d’une vingtaine de recrues ont été embauchées. Avec l’objectif de viser la montée en National à court terme.

"Une année pour construire", selon Boudjellal

"Je viens sans prétentions. Je me donne une année sans ambition particulière, si ce n’est de découvrir plein de choses, comprendre et construire pour l’année prochaine, puis celle d’après, a expliqué Boudjellal le mois dernier. Je ne sais pas si je ferai mieux qu’avec le RCT (où il a notamment remporté trois Coupe d’Europe, ndlr), je ne sais pas si je vais y arriver, mais ce qui est sûr, c’est que je vais essayer et tout donner." La signature de Marvin Martin s’inscrit dans cette volonté de faire du Hyères 83 Football Club une place forte du football dans le Var.