Droits TV de la Ligue 1: la LFP pourrait intégrer l'action de BeIN Sports contre Canal+

Selon nos informations, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait demander ce lundi au tribunal de commerce de Nanterre si elle peut se joindre à l'action de BeIN Sports contre Canal+ dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, et du fameux lot 3 sous-licencié.

La bataille judiciaire sur les droits TV de la Ligue 1 se poursuit ce lundi, autour du fameux lot 3 acquis par BeIN Sports et sous-licencié à Canal+. Comme prévu, le groupe qatari et la chaîne française se retrouvent dans la journée devant le tribunal de commerce de Nanterre, où le Président se prononcera sur le bien-fondé de la tentative de résiliation de l'accord de sous-licence par la chaîne du groupe Vivendi.

Comme révélé par RMC Sport vendredi dernier, la Ligue de football professionnel entend solliciter à cette occasion la "condamnation solidaire" des deux diffuseurs. Mais selon nos informations, elle pourrait également demander au tribunal si elle peut se joindre à l'action de BeIN Sports contre Canal+.

>>> La Ligue 1 en direct

Cinq jours avant la reprise

La chaîne cryptée - prévenue dimanche soir de cette initiative de la LFP - pourrait être sanctionnée d'une lourde amende de plus d'un million d'euros par jour de non-diffusion. Une décision qu'elle risque de contester dans la foulée.

Après avoir attaqué BeIN Sports en référé, la LFP compte donc maintenant concentrer ses demandes contre Canal+. Une source proche du dossier confie que la Ligue a un "droit de recours direct face à un sous-licencié qui fait défaut". Le groupe qatari semble lui un peu plus à l'abri après avoir fait appel à une conciliatrice, Hélène Bourbouloux, pour trouver une issue à cette situation.

Pour rappel, la saison 2021-2022 de Ligue 1 débutera vendredi soir, avec un match Monaco-Nantes. Et on ne sait toujours pas avec exactitude sur quelle chaîne seront diffusés les deux matchs du lot 3, à savoir Troyes-PSG (samedi, 21h) et Metz-LOSC (dimanche, 17h).