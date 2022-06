Mercato: Matic rejoint la Roma et son mentor Mourinho

A bientôt 34 ans, Nemanja Matic va une nouvelle fois évoluer sous les ordres de José Mourinho, après avoir déjà été recruté par l’entraîneur portugais à deux reprises à Chelsea puis Manchester United. Libre, le milieu serbe s’est engagé avec la Roma pour une saison.

José Mourinho et Nemanja Matic ne se quittent plus. Après avoir déjà évolué dans deux clubs différents sous ses ordres, le milieu de terrain serbe va retrouver une troisième fois le "Special One".

L'ancien international de 33 ans (48 sélections, 2 buts) vient de s’engager avec la Roma de Mourinho, pour sa première expérience personnelle en Serie A. Vainqueur de la Ligue Europa Conference, le club romain a officialisé la venue de Matic ce mardi après-midi sur ses réseaux sociaux. A Rome, il portera le numéro 21.

Le petit chouchou de Mourinho

"Je suis heureux et fier de rejoindre ce club et j'ai hâte de commencer la saison avec mes nouveaux coéquipiers, s’est-il réjoui dans un communiqué. La Roma est un grand club, elle a des supporters fantastiques et un manager, Mourinho, que tout le monde connaît: choisir de venir ici a été facile. J'espère que tous ensemble nous pourrons faire quelque chose d'important."

Libre de tout contrat après cinq saisons passées sous le maillot de Manchester United, le Serbe s'est engagé jusqu'en juin 2023. En 2014, José Mourinho avait déjà fait revenir Nemanja Matic à Chelsea. En 2017, c’est lui encore qui l’avait attiré à Manchester United, toujours séduit par sa mentalité et sa fiabilité dans le coeur du jeu.