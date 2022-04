Manchester United: Matic annonce son départ à la fin de la saison

La cinquième saison de Nemanja Matic à Manchester United sera la dernière. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a annoncé son départ à la fin de la saison. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2023, le Serbe a déjà informé les dirigeants de sa décision.

Auteur d’une saison décevante, Manchester United devrait lancer un nouveau cycle cet été. Pour commencer, un élément fiable depuis plusieurs années va quitter le club. Arrivé en provenance de Chelsea à l’été 2017, Nemanja Matic (33 ans) a annoncé sur Instagram son départ.

Pendant longtemps, le milieu de terrain a été un élément fiable chez les Red Devils, mais la forte concurrence à son poste l’a relégué sur le banc de touche. Malgré cela, le Serbe compte 17 apparitions en Premier League. Sous contrat avec les Mancuniens jusqu’en 2023, Matic n’ira pas jusque-là: "Après mûre réflexion, j’ai décidé que cette saison serait ma dernière avec Manchester United. J’ai informé le conseil d’administration, le manager et les joueurs de ma décision."

"Tout donner jusqu’à la fin de la saison"

Défaits le week-end dernier sur la pelouse d’Everton (1-0), les hommes de Ralf Rangnick affichent toujours un visage inquiétant dans le jeu. À tel point que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est loin d’être assurée. Pour preuve, les Red Devils sont septièmes au classement avec six points de retard sur le quatrième Tottenham.

Malgré la complexité du calendrier avec les rencontres à venir face à Liverpool, Arsenal et Norwich, Matic compte "tout donner jusqu’à la fin de la saison". En plus de ce message conquérant, le Serbe a eu des mots pour les fans: "Cela a été un grand honneur et un privilège de jouer pour ce grand club. Un grand merci aux fans pour leur soutien."