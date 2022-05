Roma: un peu plus dans l'histoire, Mourinho fond en larmes et annonce qu'il veut rester

Après avoir décroché la C1, la C2 et la C3, José Mourinho a remporté, avec la Ligue Europa Conference, un nouveau trophée européen mercredi soir. A l'issue de la victoire en finale face au Feyenoord, le Portugais a assuré vouloir rester sur le banc de l’AS Rome.

Au coup de sifflet final, José Mourinho a laissé exploser sa joie. Grâce à un but de Nicolo Zaniolo et à sa rigueur défensive, la Roma a battu le Feyenoord (1-0) pour remporter mercredi soir la première édition de la Ligue Europa Conference. Le coach portugais est apparu très ému, et même en larmes devant la télé italienne. "Il se passe tellement de choses dans ma tête", a-t-il répondu à Sky Italia.

José Mourinho, au coup de sifflet final du match entre la Roma et Feyenoord. © Icon Sport

En décochant la Ligue Europa Conference, José Mourinho a coché la case qui manquait à son CV européen. Avant de s’adjuger cette C4 toute neuve, il avait déjà brillé dans toutes les compétitions européennes. Il a remporté la Ligue des champions avec Porto en 2004, puis avec l’Inter Milan en 2010. Il a également gagné la C2, en tant qu’adjoint avec le Barça en 1997. Et il s’est aussi imposé en C3 avec Porto en 2003 puis, plus récemment, avec Manchester United en 2017. José Mourinho est le deuxième entraîneur à réaliser pareille performance, après l’Italien Giovanni Trapattoni. Seule la Supercoupe UEFA, perdue trois fois, se refuse encore à lui.

"Je n’ai aucun doute, je vais rester entraîneur de la Roma"

Après l’émotion, José Mourinho a aussi glissé quelques mots sur son avenir: "Je n’ai aucun doute, je vais rester entraîneur de la Roma. […] Je vais décliner toutes les propositions. Je resterai ici, quoi que disent les rumeurs. (...) J'avais dit aux joueurs qu'ils avaient faire leur travail en se qualifiant pour la Ligue Europa (avec la 6e place en championnat). Aujourd'hui ce n'était pas du travail, c'était l'histoire à écrire. Et on l'a écrite. On a beaucoup donné pour cette compétition sans oublier l'objectif prioritaire qui était de se qualifier pour la Ligue Europa. Ce titre est dans l'histoire de la Roma, mais aussi dans la mienne. C'est une chose de gagner avec une équipe faite pour gagner, c'en est une autre de gagner avec des équipes comme Porto, la Roma, l'Inter... Cela te fait sentir spécial."

La Roma remporté mercredi le premier titre européen de son histoire, si on excepte le succès en 1961 dans la Coupe des villes de foires, ancêtre officieux de la Ligue Europa. Avant cette victoire en Conference League, la Louve avait perdu en finale de C1 en 1984, puis en finale de C3 en 1991.