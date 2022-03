Mercato: Mbappé, Haaland… Laporta fait le point sur les rumeurs autour du Barça

Alors que Erling Haaland est toujours annoncé sur les tablettes du Barça et qu’une rumeur envoyant même Kylian Mbappé en Catalogne est apparue, le président du club, Joan Laporta, a réagi dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Le Barça est-il vraiment un candidat pour signer Kylian Mbappé cet été? D’après le journal L’Equipe, le club catalan serait dans la danse, mais Joan Laporta, le président du club catalan, a calmé le jeu ce vendredi. "Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça ne peut qu'être préjudiciable pour les intérêts de notre club", a-t-il expliqué à Mundo Deportivo.

"Cela fait partie du show business du football, je n'ai rien à dire", a ajouté Laporta lorsque le journaliste l’a relancé sur le sujet. Il est ensuite allé plus loin en détaillant la philosophie du Barça sur le marché des transferts: "Je veux qu’il soit clair que notre priorité est de mettre l’équipe au-dessus de tout. Nous ne voulons pas des joueurs plus grands que l’équipe."

"Les socios peuvent être tranquilles, nous ne perdrons pas la tête"

Qu’en est-il donc des autres dossiers, et notamment celui de Erling Haaland, pour qui le Barça est présenté comme un sérieux candidat depuis plusieurs mois ? "J’insiste, je ne parlerai pas de joueurs précis, mais je peux dire que nous ne ferons aucune opération qui serait un risque pour l’institution."

Sans en dire davantage, Laporta a aussi fait passer un message à l’attention des joueurs qui espéreraient signer au Barça, dont potentiellement Haaland. "On peut parler de joueurs et d’opérations dans lesquelles le Barça ne va pas perdre la tête. Les socios peuvent être tranquilles, nous ne perdrons pas la tête. (…) La majorité des joueurs veulent venir au Barça, ils aiment le club, l’équipe, notre philosophie, notre manière de travailler, de comprendre le football. Ils devront s’adapter aux niveaux de salaires du Barça et à une structure économique qui maintienne l’équilibre du club."