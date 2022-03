Real Madrid: un tiers de l’effectif poussé vers la sortie, pour faire de la place à Mbappé et Haaland?

Le Real Madrid s’apprête à faire le ménage dans son effectif en poussant huit joueurs (dont Hazard et Bale) vers la sortie selon As. D’abord pour répondre à une logique sportive mais aussi dans le but d’alléger la masse salariale pour les éventuelles venues de Mbappé et Haaland.

C’est un sacré chamboulement que s’apprête à vivre le Real Madrid pendant le prochain mercato estival. Au total, ce sont huit joueurs, soit un tiers de l’effectif qui devrait quitter les rangs des Merengue selon le quotidien espagnol As. Il y a des joueurs en fin de contrat qui pourraient enlever un poids non négligeable de la masse salariale mais aussi des indésirables et des échecs financiers.

Dans une première catégorie, on retrouve les joueurs en fin de contrat en juin et qui partiront libres: Gareth Bale, Isco et Marcelo. Le Brésilien, âgé de 34 ans, est sur la pente déclinante et complètement barré par Ferland Mendy. Il quittera la Maison Blanche après 16 saisons au club couronnées par 23 trophées dont quatre ligue des champions et cinq Liga. Isco et Bale, tous les deux arrivés en 2013 prendront la même voie, eux qui ne trouvent plus de place au sein de l’effectif madrilène. A eux trois, ils vont alléger la masse salariale de 60 millions d’euros.

Mbappé et Haaland liés à Hazard?

Trois départs bienvenus pour les finances du club de Florentino Perez qui souhaite se positionner sur deux cracks du football mondial cet été selon Marca, Kyllian Mbappé et Erling Haaland. Une folle opération qui pourrait être facilitée par le départ d’un échec financier et sportif du Real: Eden Hazard. Le Belge ne s’est jamais imposé à Madrid à cause de blessures à répétition et de mauvaises performances (six buts et dix passes décisives depuis son arrivée à l’été 2019). Pour le joueur de 31 ans arrivé pour 160 millions d’euros, le Real Madrid ne pense qu’à amortir la fin de son transfert (40 millions d’euros) et un départ est souhaité par la Maison Blanche selon AS.

Le Real cherche aussi à prêter un autre échec de recrutement, le Serbe Luka Jovic afin de lui faire remonter sa valeur marchande et finir par amortir les 30 millions restants de son transfert. Les indésirables qui sont amenés à quitte le club sont Jesús Vallejo, Dani Ceballos et Mariano Diaz. L’ancien Lyonnais semble toutefois ne pas vouloir s’en aller malgré son faible temps de jeu, comme l'atteste le prêt au Rayo Vallecano qu’il a refusé l’été dernier alors que les deux parties s’étaient mises d’accord.