Mercato: la rumeur Mbappé fait des vagues au Barça

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé peut négocier et trouver un accord avec le club de son choix. Annoncé au Real Madrid ou au PSG, l’attaquant de 23 ans a fait l’objet d’une rumeur l’envoyant au Barça ce vendredi. Une information démentie par la presse catalane et qui fait réagir au sein du club blaugrana.

Annoncé avec insistance au Real Madrid depuis de longs mois, Kylian Mbappé n’a toujours pas acté le prochain défi de sa carrière. Libre en juin prochain, l’attaquant du PSG peut toujours prolonger à Paris mais fait l’objet d’une cour assidue des Merengue. Pourtant, un nouveau courtisan est apparu à la surprise générale ce jeudi: le Barça, selon le journal L'Equipe.

Soucieux de lancer un nouveau cycle, le club catalan serait prêt à tenter sa chance dans cet épineux dossier que le champion du monde 2018 n’avait pas fermé la porte. Une information erronée selon la presse locale. Selon les informations du quotidien Sport, le Barça n’a jamais eu l’intention de se positionner sur Kylian Mbappé. Ni aujourd’hui, ni à aucun moment cette saison.

Aucun contact avec Mbappé ou ses proches

Totalement métamorphosé depuis l’arrivée de Joan Laporta à la présidence et de Xavi sur le banc de l’équipe première, le Barça est parvenu à se redresser. Financièrement, tout d’abord, avec une réduction de la dette et des nouveaux partenariats assurant la viabilité d’un budget ambitieux. Sportivement, ensuite, avec une troisième place provisoire en Liga.

Malgré ce mieux, le Barça ne compterait pas se lancer sur l’opportunité Mbappé. Au sein du Barça on se veut clair: aucun contact n’a été effectué ni avec Kylian Mbappé, ni avec son entourage, ni avec son représentant. Voir de telles rumeurs sortir dans les médias dérange en Catalogne.

Un avertissement pour le Real?

Après avoir démenti une quelconque approche, le Barça a cherché à comprendre pourquoi son nom s’est retrouvé associé à Kylian Mbappé. Le club catalan voit dans cet intérêt, toujours selon Sport, une manière d’envoyer un message au Real Madrid. Le clan Mbappé aurait ainsi utilisé ses relais dans les journaux pour mettre la pression sur Florentino Perez et la direction madrilène.

Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé ne voudrait pas d’une arrivée d’Erling Haaland au Real. Déjà obligé de partager la lumière à Paris avec Neymar et Lionel Messi, l’attaquant français voudrait être le seul leader de l’attaque à Madrid, le fer de lance indiscutable des Merengue. Du côté du club catalan et malgré ce qui est pris comme un avertissement au Real, on ne se fait aucun doute sur la future signature de Kylian Mbappé au Real la saison prochaine.