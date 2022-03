Mercato: Messi et Haaland au Barça? "Rien n’est impossible", selon le conseiller de Laporta

Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est confié sur les grandes ambitions du club sur le marché des transferts. Il n’écarte pas la porte à une arrivée d’Erling Haaland, ni à un retour de Lionel Messi.

Le Barça est sur son petit nuage depuis la claque infligée sur le terrain du Real Madrid (0-4), dimanche lors du Clasico. L’équipe de Xavi est engagée dans une série de 13 matchs de rang sans défaite en championnat et s’accroche même à ses derniers espoirs de remporter la Liga, malgré ses douze points de retard (et un match en moins) sur le Real, leader. En coulisses aussi, le club se montre très ambitieux. Invité de la Cadena Cope lundi soir, Enric Masip, conseiller du président Joan Laporta, a abordé quelques dossiers chauds du mercato, dont celui très concurrentiel d’Erling Haaland.

Le transfert de Haaland "difficile, mais pas impossible"

"Son transfert est difficile, mais pas impossible, a-t-il confié. De nombreuses circonstances doivent être réunies pour pouvoir le signer. Joan Laporta a dit: le club va recruter, mais pour que quelqu'un vienne, il faut qu'il y ait des départs." Selon les médias catalans, le dossier serait actuellement en stand-by. Le club s’activerait davantage pour faire venir Raphinha, ailier de Leeds pour remplacer Ousmane Dembélé, en cas de départ libre l’été prochain.

Un hypothétique retour au club de Lionel Messi a également été abordé. "Rien n'est impossible, mais il n'y a pas eu de clins d'œil du club, assure-t-il. Le club cherche des formules pour continuer à recruter. Le Barça doit signer les meilleurs." L’Argentin, chahuté par les supporters du PSG, ne semble pas se diriger vers un départ de la capitale française où il est lié jusqu’en 2023 (plus une année en option).

Le dirigeant catalan a enfin fait le point sur une éventuelle prolongation de Dembélé. Même si ce n’est pas vraiment la tendance. "Le joueur n'a rien dit et il n'y a plus eu de communication, conclut-il. Le Barça n'a rien envisagé. C'est un joueur décisif et je pense que c'est bien que Xavi l'utilise pendant qu'il pense à son avenir."