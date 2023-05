Mercato: "Mbappé plus proche que jamais du Real", la presse madrilène déjà en feu

L’information selon laquelle Kylian Mbappé (24 ans) ne souhaiterait pas activer son année de contrat supplémentaire au PSG enflamme déjà la presse espagnole qui imagine l’attaquant enfin au Real Madrid.

Il n’y a pour le moment rien d’officiel, mais dans l’esprit de certains médias madrilènes, c’est assez clair: Kylian Mbappé (24 ans) se rapproche une nouvelle fois du Real Madrid. L’attaquant du PSG figure en une des principaux sites d’informations sportives de la capitale espagnole ce mercredi après la publication de l’information de L’Equipe selon laquelle il n’envisagerait pas de lever l’option pour une année de contrat supplémentaire avec Paris. Au moment de sa prolongation en 2022, Mbappé avait signé un nouveau bail de deux ans plus une année supplémentaire à la discrétion du joueur. C’est cette option qu’il n’envisagerait pas d’activer, ouvrant "la porte à un départ du PSG", libre, en 2024, explique Marca.

"Tic, Tac..."

Cette nouvelle réactive la possibilité de la signature tant espérée de Mbappé au Real Madrid, selon l’émission El Chiringuito. "Mbappé est plus proche que jamais du Real", ont lancé les journalistes du show dès mardi soir. Le plan semble limpide: Mbappé va effectuer une nouvelle saison à Paris avant de quitter la capitale française dans un peu plus d’un an. Le Real, qui a essuyé plusieurs échecs par le passé (en 2017, 2021 et 2022) dans sa volonté de recruter l’international français, sera alors en pole position pour parvenir enfin à ses fins.

La saison dernière, les médias espagnols avaient déjà affiché un optimisme inébranlable sur une arrivée de Mbappé chez les Merengues alors qu’il arrivait en fin de contrat au PSG. Après de longs mois de suspense, le champion du monde 2018 avait finalement étendu son engagement pour deux saisons de plus (et une en option). Ce qui avait provoqué une grosse colère auprès des supporters et suiveurs du club. Un an plus tard, cette aigreur semble être dissipée au regard de l’optimisme affiché sur ce dossier par les médias locaux.

La situation n’est pourtant pas aussi limpide puisque Mbappé pourrait tout de même lever son option pour prolonger au-delà de la date limite qui serait fixée au 31 juillet 2023. Le capitaine de l’équipe de France maintient toutes les possibilités pour son avenir, dont celles de poursuivre à Paris ou d’éventuellement rejoindre le Real. Il ne s'est pas encore exprimé sur son avenir - un sujet qui l’avait lassé par le passé mais qui revient sur le devant de la scène un an seulement après sa prolongation.