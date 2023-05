Ligue 1: vers une saison record pour le classement des buteurs

Avec Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé, Jonathan David et Habib Diallo, la Ligue 1 compte déjà quatre joueurs à 20 buts ou plus. Un chiffre qui pourrait encore grimper d'ici la fin de la saison. Du jamais vu au XXIe siècle dans le championnat.

Rayan Cherki a plutôt bien résumé la chose vendredi : "Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir !" Après la victoire lyonnaise contre Monaco (3-1), le jeune milieu de l'OL était interrogé sur l’un des enjeux de cette fin de saison, à savoir la lutte pour le titre de meilleur buteur, qui concerne directement son capitaine Alexandre Lacazette. "Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami", confiait-il dans un sourire. Avec chacun 26 buts au compteur, en attendant Auxerre-PSG dimanche, Lacazette et Mbappé se livrent une sacrée bataille dans le sprint final du championnat. Un duel qui rappelle celui qui avait opposé Mbappé à Wissam Ben Yedder l’année dernière.

Suivi de près par le Monégasque, le Parisien avait attendu la dernière journée pour plier l’affaire en profitant de la réception du FC Metz pour coller un triplé. Il avait bouclé l’exercice avec 28 réalisations, devant Ben Yedder (25), donc, mais aussi Martin Terrier (21) et Moussa Dembélé (21).

La densité est encore plus importante cette saison. Pour la première fois au XXIe siècle, on pourrait même retrouver cinq joueurs ou plus à au moins 20 buts. Ils sont quatre pour l’instant à avoir atteint ce total, avec le Lillois Jonathan David (21) et le Strasbourgeois Habib Diallo (20) en plus du duo Mbappé-Lacazette, mais le Lensois Loïs Openda (19), le Rémois Folarin Balogun (19) et le Monégasque Ben Yedder (18) n’en sont plus si loin. Même chose pour le Montpelliérain Elye Wahi (17) et le Niçois Terem Moffi (17).

La France fait mieux que ses voisins européens

N'oublions pas non plus Lionel Messi. S'il part d’un peu plus loin avec ses 15 buts, le numéro 30 parisien a encore trois matchs devant lui pour relever le défi. Contrairement aux années précédentes, la Ligue 1 cuvée 2022-2023 regorge d’artificiers à tous les échelons. En haut de l’affiche, évidemment, mais aussi en bas de classement avec Diallo ou dans le ventre mou avec les exemples Balogun et Wahi.

Alors comment expliquer ce phénomène alors qu’ils n’étaient qu’un ou deux à claquer 20 buts ou plus en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps ? Certes, ils étaient quatre à avoir réussi une telle performance en 2016-2017 avec Edinson Cavani (35 buts), Lacazette (28), Radamel Falcao (21) et Bafétimbi Gomis (20). Mais il n’y en avait que deux en 2014-2015 (Lacazette et André-Pierre Gignac), en 2015-2016 (Zlatan Ibrahimovic et Lacazette) ou en 2018-2019 (Nicolas Pépé et Mbappé).

Le classement des buteurs en Ligue 1 © LFP

Pire, seul Zlatan était parvenu à inscrire plus de 20 buts en 2013 et 2014. Une décennie plus tard, la situation a bien changé. Parce que le jeu est désormais plus ouvert ? Parce que les entraîneurs sont plus nombreux à prôner un état d’esprit offensif ? Parce que les clubs arrivent à attirer toujours plus de jeunes pépites ? Sans doute un peu de tout cela.

"Il y a une concentration de talents qu'on n'avait pas eue depuis des années, notait récemment auprès de 20 Minutes l'ex-coach toulousain Alain Casanova. Beaucoup d’équipes ont un projet de jeu offensif et elles s’appuient souvent sur un buteur qui fait la différence, alors qu’il y a encore quelques années elles se reposaient plutôt sur trois ou quatre joueurs." De quoi, peut-être, rendre jaloux nos voisins européens. Du côté de la Premier League, ils ne sont que trois à 20 buts ou plus : Erling Haaland, Harry Kane et Ivan Toney. Ce chiffre tombe à deux en Serie A (Victor Osimhen et Lautaro Martinez), contre un seul en Liga (Robert Lewandowski). La Bundesliga est encore un plus mauvais élève. Son meilleur buteur, Niclas Füllkrug, ne totalise "que" 16 buts.