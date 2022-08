Mercato: mea culpa de Klopp, Liverpool veut finalement recruter un milieu

En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a reconnu son erreur: Liverpool a besoin d'un renfort d'ici la fin du mercato, de préférence au milieu de terrain. Le début de saison a été compliqué pour les Reds, avec plusieurs blessures.

Les supporters de Liverpool peuvent s'attendre à un dernier renfort d'ici la fin du mercato. Après un début de saison compliqué, avec deux points pris en trois matchs en Premier League et plusieurs blessures, Jürgen Klopp a revu son jugement. Notamment au milieu de terrain, où Thiago Alcantara ou Naby Keita manquent à l'appel, touchés en ce mois d'août.

"J'avais tort"

Néanmoins, Jürgen Klopp ne veut pas forcément recruter pour recruter. "Si c'est le bon joueur, nous avons besoin de lui et si ce n'est pas le bon joueur, nous n'avons pas besoin de lui, a indiqué le technicien allemand ce vendredi en conférence de presse. Nos besoins ont changé bien sûr. Je sais que nous avons eu cette discussion depuis le début et je suis celui qui a dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et vous aviez raison et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas: nous ferons quelque chose mais ce doit être le bon."

Après une défaite (2-1) face à Manchester United lundi, Liverpool retrouvera Anfield ce samedi (16h) avec la réception de Bournemouth. Une réunion a eu lieu cette semaine entre le staff et les joueurs, pour mettre les choses au point après le revers face à l'ennemi juré.

"Ce n'est pas que je crie sur les joueurs, pas du tout, il s'agit de mettre les choses en perspective, ce qu'on a bien fait et ce qu'on n'a pas bien fait, a expliqué Jürgen Klopp. Nous vivons dans un monde où tout est toujours jugé, tout est sous verre, mais au final une seule chose est importante et c'est ce que nous en pensons."

Ces prochaines semaines, les matchs vont s'enchaîner avec pour Liverpool une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions. L'équipe de Jürgen Klopp retrouvera l'Ajax Amsterdam, Naples et les Glasgow Rangers. Il faudra par conséquent un effectif solide pour combiner avec le championnat.