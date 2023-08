Mercato: Meïté, Touré… le chassé-croisé se précise entre l’OM et Lorient

L'Olympique de Marseille et Lorient discutent activement en cette fin de mercato pour deux mouvements dont la finalisation se rapproche. L'OM aimerait ainsi enregistrer la venue du défenseur central Bamo Meïté. Isaak Touré ferait lui le chemin inverse.

L’OM et Lorient sont sur le point d’ajuster leur défense en cette fin de mercato. Révélation des Merlus, Bamo Meïté a trouvé un accord avec le club phocéen pour rejoindre les rangs des Marseillais. Un transfert qui est soumis au départ d’Isaak Touré à Lorient. Selon nos informations, le défenseur central, prêté avec réussite la saison passée à Auxerre, est d’accord sur le principe pour rejoindre le club breton mais des négociations existent encore de son côté.

Bamo Meïté, le défenseur qui monte en Ligue 1

Âgé de 21 ans, et sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2026, Bamo Meïté s'est révélé la saison passée en apparaissant à 17 reprises en Ligue 1 (1 but) et en devenant l'un des points forts de la défense bretonne.

Isaak Touré a connu lui un parcours plus chaotique ces derniers mois. Révélé au Havre, en Ligue 2, le défenseur central de 2,06m avait été enrôlé par l'OM à l'été 2022. Mais l'international U20 français avait peiné à faire sa place dans la défense phocéenne et avait été prêté en janvier dernier à Auxerre. S'il n'est pas parvenu à éviter la relégation de l'AJA, Touré a accumulé 19 matchs en Ligue 1 (1 but) en Bourgogne.