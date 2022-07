OM: Isaak Touré explique ses difficultés de la tête… malgré ses 2,04 m

Présenté à la presse ce mardi, Isaak Touré est notamment revenu sur une critique qui lui est régulièrement formulée: l’efficacité de son jeu de tête. Le nouveau défenseur central de l’OM, phénomène athlétique de 2,04 m, assure que ce n’est qu’une question de temps



La grande carcasse d’Isaak Touré impressionne et n’a pas manqué de faire réagir les supporters olympiens dès les premiers pas du défenseur international U19 français en préparation. Mais, pour l’instant, les 2,04 m de l’ancien Havrais peinent à s’imposer dans les surfaces de réparation, notamment sur les coups de pied arrêtés offensifs. Présenté à la presse ce mardi, le Marseillais s’est exprimé sur ces critiques.

"Je suis totalement d’accord, a réagi Touré. Après, je ne prends pas ça comme une critique. Sur les têtes, j'ai un problème de timing on va dire. Par saison, je devrais normalement être à cinq ou six buts de la tête, mais ça se travaille avec le temps."

Pas encore maître des airs

Contacté par RMC Sport au début du mois de juillet, François Rodrigues, son ancien formateur au Havre, évoquait cette marge de progression au niveau du jeu de tête, offensivement comme défensivement: "En ce moment, il touche pas mal de ballons sur corners offensifs et il doit être plus impactant. Défensivement, il doit être une vraie tour de contrôle et le maître des airs."

Le 30 juin dernier, Touré s’est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2027 contre un chèque de 5,5 millions d’euros, plus des bonus. Face à la concurrence de Manchester City, qui semblait tenir la corde, le vice-champion de France a finalement réussi à convaincre l’international U19, défait en demi-finale de l’Euro avec les Bleuets au mois de juin. Cette saison, il a disputé 17 rencontres de Ligue 2 avec le HAC, dont 12 en tant que titulaire.